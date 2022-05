Principio d’incendio in segheria a Salobbi: provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco

Pubblicità

È stato provvidenziale l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco volontari di Brez, coadiuvati dai colleghi di Cloz e Castelfondo, che questa sera, mercoledì 11 maggio alle 18.15, sono accorsi per spegnere un principio d’incendio a Salobbi.

Per cause ancora da verificare, in un locale interrato di una segheria si era innescato un rogo che rischiava di espandersi velocemente.

Intervenuti immediatamente sul posto, i pompieri hanno quindi spento le fiamme, messo in sicurezza i locali, evacuato i fumi e bonificato l’impianto elettrico. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

