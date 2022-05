Porte aperte alla caserma dei Vigili del Fuoco di Taio

Pubblicità

Sarà un sabato di porte aperte alla caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Taio.

È in programma per il 14 maggio, infatti, la festa dei pompieri nella frazione di Predaia, che vedrà anche la presenza della Croce Rossa di Coredo.

Si comincia alle 14 con l’apertura al pubblico della caserma in via Alle Tovare, 18: si potranno visionare i mezzi e le attrezzature in dotazione al Corpo dei Vigili del Fuoco e alla Croce Rossa.

Alle 15 ci saranno i giochi per bambini, con intrattenimento per i più piccoli, varie attività, gadget e merenda con pane e nutella.

Spazio poi, a partire dalle 18, alla musica con il live dj set di Sidigy.

Per tutta la durata dell’evento sarà aperto il servizio bar e cucina con bibite, panini caldi e patatine fritte. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà posticipata al 2 giugno.

