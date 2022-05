Paccher attacca la sinistra: «Giù le mani dagli Alpini»

Pubblicità

Pubblicità



“Giù le mani dagli alpini. Sono preziosi presidi di socialità con i loro circoli presenti in molti paesini e da sempre tra i primi ad accorrere quando c’è da dare una mano in caso di bisogno, di calamità”. Non fa mistero della propria indignazione il consigliere della Lega Salvini Roberto Paccher per le ingiuste critiche piovute sugli alpini dopo i fatti di Rimini.

“Oggi nell’ aula del consiglio provinciale la sinistra, e una buona parte dell’opposizione – continua Paccher – ha chiesto che l’Ana condanni le presunte violenze avvenute nel fine settimana a Rimini. Il centrosinistra in questo modo rischia di offuscare tutto quanto di bene fanno le penne nere al fianco della gente per degli episodi tutti da chiarire. Scagliandosi contro gli alpini, tra l’altro, solo per sentito dire visto che a fronte di 8 colleghi della maggioranza presenti a Rimini, con in testa il presidente Maurizio Fugatti, non mi pare che nessuno dell’opposizione si sia preso la briga di salire in automobile per presenziare, onorando sul posto, i nostri alpini come sempre anche domenica tra i più numerosi a sfilare, oltre che nelle azioni di generosità.

Ciò nonostante Sara Ferrari, Pd, ha parlato di “comportamenti tossici degli alpini” e Paolo Zanella, Futura, ha rincarato la dose, ergendosi a giudice, alla faccia del garantismo, sentenziando che gli episodi, rripeto ancora da chiarire, “ non si possono declassare a semplici episodi di maleducazione perché si tratta di molestie sessuali”. “Va notato – puntualizza ancora Paccher – che su 400 mila persone, circa 90 mila sono appartenenti all’Ana e che chiunque volendo può acquistare un cappello piumato. Non possiamo accettare in alcun modo che venga macchiato l’importante lavoro svolto quotidianamente dagli Alpini”.

Pubblicità Pubblicità

Parole dure contro la sinistra anche da parte del consigliere Luca Guglielmi che in una breve nota dichiara che «si vuole con questa nota stigmatizzare la grave strumentalizzazione dei fatti di Rimini contro il corpo degli Alpini occorsa oggi in Consiglio provinciale da parte di alcuni consiglieri.

Del comportamento inqualificabile di taluni non si può certo incolpare la maggioranza silenziosa, corretta ed ordinata che nei tre giorni di adunata nazionale ha dimostrato l’attaccamento ai valori e ai principii del corpo degli alpini. Solidarietà dunque a tutti gli alpini italiani per questi attacchi strumentali che, come nel 2018 a Trento, hanno l’intento di calunniare un intero popolo per i beceri comportamenti di qualche scomposto e isolato depravato».

Guglielmi era presente a Rimini e spiega di aver trovato «un contesto di amicizia, armonioso, di fratellanza e di pace, che non deve essere inficiato da comportamenti deprecabili ma circoscritti, che andranno verificati e non è scontato che siano riconducibili alla fiera Associazione Nazionale Alpini».

Pubblicità Pubblicità



Sulle molestie di Rimini il Pd in aula ha sottolineato quanto certi comportamenti discriminatori, figli di una cultura maschilista e patriarcale, vadano riconosciuti e contrastati.

Il gruppo dei dem ha espresso, come ha fatto anche il ministro Guerini, la necessità di riconoscere tali atteggiamenti affinché siano apertamente respinti, allontanando i soggetti che se ne siano resi responsabili, perché queste azioni riprovevoli non macchino l’onorabilità dell’intero Corpo degli Alpini.

Il consigliere Tonini, facendo riferimento alle severe parole di condanna del ministro della difesa, ha affermato che “non si difendono le istituzioni anche le più preziose, tollerando comportamenti inaccettabili, pur se fossero stati compiuti da uno solo. Perché gli episodi di Rimini non sono degni della storia e del cappello degli Alpini”.

Per la consigliera Ferrari il “maschilismo tossico” se non riconosciuto e contrastato, nuoce anche a tutti gli altri uomini che si guardano bene dall’assumere tali comportamenti discriminatori.