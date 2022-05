Movida universitaria, la soluzione al problema sarà il progetto Piazza Dante? – IL VIDEO

Pubblicità

Il problema della movida universitaria è da mesi ormai al centro dell’attenzione pubblica. Al riguardo il comune di Trento ha portato avanti molte ordinanze nel tentativo di sedare il trambusto serale e di tacere le lamentele dei residenti.

L’ultima che è stata messa in atto, nella zona di Santa Maria Maggiore, prevedeva degli orari ben precisi per la somministrazione di alcolici e l’obbligo di assunzione di steward per i locali del luogo.

Questa ordinanza sarebbe però solamente una misura temporanea poiché la consulta studentesca, lavorando con il Comune di Trento, avrebbe trovato una possibile soluzione al problema.

Si prevede infatti di spostare la movida fino a Piazza Dante che verrà riqualificata per l’accoglienza degli studenti. Per approfondire la questione è stato intervistato il Presidente della consulta studentesca Edoardo Signori il quale negli ultimi mesi ha lavorato al progetto.

Il ragazzo, membro dell’associazione universitaria “Unitin” è stato registrato dalle telecamere di Voce24News nel programma “Sul Ring dell’Ateneo”. Per vedere l’intervista clicca ( qui ).

‘La nuova ordinanza di Ianeselli riuscirà a porre fine al problema della movida?’

“L’ordinanza non è atta a risolvere il problema. E’ una “pezza” per risolvere alcune criticità posta solo per il momento. Non c’è in realtà molto da dire su questa ordinanza poiché non aggiunge nulla di nuovo a quanto era stato fatto dalle precedenti.

La chiusura a mezzanotte veniva già messa in atto precedentemente. La presenza di steward c’era già. Non è cambiato sostanzialmente nulla se non dare delle regole a quello che già era stato adottato precedentemente.

Non si va quindi a modificare qualcosa che c’era già prima ma si va a semplificare il dialogo con le forze dell’ordine.

La soluzione, se ne parla da mesi, non è quella del blocco di alcune zone ma della costruzione di nuovi luoghi. Su questo filone vengono portati avanti progetti della consulta e delle associazioni come Unitin”.

‘Qual’è la proposta portata avanti dalla consulta?’

“La consulta, grazie anche all’aiuto di assessori e consiglieri comunali ha lavorato ad un piano che prevede di lavorare su Piazza Dante.

Da questo è scaturito un bando, concluso alcuni giorni fa, vinto da un’associazione che contiene all’interno diversi esercenti. Diversi esercenti che lavorano negli ambienti notturni, come nei locali del “Gatto Gordo” o dell’”Acca”.

Piazza Dante è progetto molto grande che ha al bando diverse migliaia di euro e prevede di popolare la piazza in maniera controllata.

Si vuole creare una zona di appartenenza per studenti e studentesse. Banalmente si metteranno due punti vendita e si arricchirà una piazza bellissima con varie offerte culturali e molto altro.

Una delle note più importanti è che si potrà fare musica live un giorno alla settimana fino all’una di notte. Una cosa che a Trento è sicuramente un passo avanti di cui noi siamo grati.

I due problemi di Piazza Dante sono che, prima di tutto è leggermente più distante rispetto al centro, ma su questo la spinta che possiamo dare come rappresentanti avrà sicuramente effetto.

Poi ci sono anche i problemi dei bagni e dell’illuminazione. L’illuminazione è un tema molto ampio, per avere un’illuminazione fissa ci vorrà del tempo.

Lavoreremo a dei tipi di illuminazione più semplice che porteremo avanti con la linea del progetto. Per i bagni, si è optato per dei bagni pubblici.

Anche per quanto riguarda il rumore, naturalmente Piazza Dante non è piazza Santa Maria Maddalena. Piazza Dante è un posto ampio, anche la diffusione sonora è diversa e non vi sono residenti che abitano vicino.

Il posto più vicino dove ci sono persone è l’Hotel il quale è però sufficientemente protetto dai rumori esterni”.

La collaborazione da parte delle istituzioni, per la buona riuscita del progetto, è stata fondamentale. Edoardo ha in particolare ringraziato ed apprezzato ciò che il comune di Trento ha fatto : “C’è stata totale collaborazione da parte del comune. L’amministrazione Ianeselli è stata molto efficiente”.