Incidente sul lavoro a Marilleva, un 58enne cade dalla funivia: elitrasportato al Santa Chiara

E’ avvenuto nella mattinata di oggi mercoledì 11 maggio a Marilleva in Val i Sole un incidente sul lavoro. Un operaio di 58 anni si è infortunato ed è stato portato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Dopo una breve valutazione, i sanitari arrivati sul posto, hanno deciso di portare l’operaio in ospedale. Lo hanno prima stabilizzato e poi immobilizzato per il trasporto in elicottero.

Secondo le informazioni sarebbe caduto mentre si stava occupando della manutenzione di una funivia. L’allarme sarebbe scattato poco prima delle 10 del mattino.

Sul posto sono intervenuti l’elicottero di soccorso, gli agenti dell’Uopsal ed i carabinieri di Vermiglio per la ricostruzione della dinamica di quanto avvenuto.

Questo è l’ennesimo incidente sul lavoro che avviene durante il 2022.

