Il Pd difende Fugatti, Tonini: «Sulla Mafia non si possono fare battute»

Dopo le parole del commissario antimafia Nicola Morra arriva l’alzata di scudi trasversale di quasi tutti i partiti del consiglio provinciale.

Il presidente della commissione Antimafia aveva criticato il Trentino per aver avuto una posizione «molle» nei confronti della criminalità dopo i fatti avvenuti in Val di Cembra.

Poi ieri si era scagliato contro Fugatti accusando il nostro governatore di “di non aver avuto il minimo sentore del fenomeno”. “Ci si deve domandare – ha continuato ancora Morra – se è difetto di intelligenza o altro”. Offese gratuite; infatti non si capisce molto bene cosa centri Fugatti con l’operazione Perfido che peraltro ha coinvolto un solo paese del Trentino.

Sull’argomento oggi è intervenuto durante i lavori consiliari Giorgio Tonini del PD che considera le parole espresse ieri a Trento dal presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra nei confronti del presidente Fugatti «inopportune e sconsiderate perché su temi come quello della criminalità non si possono fare battute».

«Nemmeno per scherzo si può insinuare che qualcuno può essere complice della mafia senza averne prove – aggiunge Tonini – anche perché in Italia ci sono fin troppe esperienze drammatiche di processi mediatici». Il tema per il Pd è, invece, «terribilmente serio e va affrontato con la sufficiente serietà» cercando il confronto politico e quindi anche accettando la proposta di Marini di costituire un Osservatorio sulla criminalità.

«L’organismo trentino è sano, ha concluso Tonini, ma in una crisi tanti settori d’impresa possono cadere vittime della criminalità». Il Pd sosterrà, quindi, convintamente l’istituzione di un Osservatorio sulla criminalità presentato dal collega Marini.

