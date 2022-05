Concerto di Vasco: confermati gli orari delle corse straordinarie per il rientro

Pubblicità

È ampia l’offerta messa in campo per la mobilità in occasione dell’inaugurazione della Trentino Music Arena in programma venerdì 20 maggio 2022 con il concerto di Vasco Rossi.

Il Dipartimento infrastrutture e trasporti della Provincia autonoma di Trento, in coordinamento con Trenitalia, ha diffuso una breve nota dove fa presente che per raggiungere Trento gli orari rimangono invariati, considerando che si prevede un afflusso graduale.

Come già spiegato, per favorire un rientro il più ordinato possibile di una presenza così importante di spettatori sono stati istituiti dei treni straordinari lungo la linea del Brennero, la linea Trento-Bassano e sulla ferrovia Trento-Malé-Mezzana.

Qui e qui i dettagli degli orari con le specifiche delle coincidenze verso Venezia, Bologna, Mantova, Milano.

I biglietti si possono acquistare sul sito di Trenitalia, ad eccezione dei due treni da Verona per Milano e dei due treni della linea Trento-Bassano che saranno acquistabili dal 14 maggio (come evidenziato nell’allegato).

È fortemente raccomandato prenotare assieme all’andata anche il ritorno.

