“Autonomia: nuova occasione di vita politica”, conferenza con il professor Pierangelo Schiera

Proseguono le iniziative per il cinquantenario del Secondo Statuto d’Autonomia promosse da Provincia autonoma di Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Trento con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale.

Venerdì 13 maggio 2022 alle ore 17.30, nella Sala di Rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, si terrà una conferenza pubblica con il professor Pierangelo Schiera, dal titolo “Autonomia: nuova occasione di vita politica”.

L’incontro si svolgerà in presenza ma potrà anche essere seguito online sul canale YouTube della Fondazione Museo storico del Trentino.

L’intervento del professor Schiera, nell’ambito del ricco programma di iniziative per il 50° anniversario del Secondo Statuto di autonomia, sarà introdotto dal direttore della Fondazione Museo storico del Trentino Giuseppe Ferrandi e dal professor Luigi Blanco, docente del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Trento.

Professore emerito dell’Università degli Studi di Trento, Pierangelo Schiera ha insegnato stabilmente dal 1976 Storia delle dottrine politiche presso la Facoltà di Sociologia, legando la propria attività scientifica e accademica, assieme a Paolo Prodi, all’Istituto storico italo-germanico, la più importante iniziativa storiografica realizzata in Italia nel campo degli studi storici italo-tedeschi.

Laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e in Scienze politiche alla scuola di Gianfranco Miglio, ha tradotto e introdotto in Italia le opere di eminenti studiosi del mondo germanico, da Otto Hintze a Carl Schmitt, da Otto Brunner a Gerhard Oestreich e Werner Sombart.

Dal 1994 al 2001 ha ricoperto il ruolo di direttore dell’Istituto italiano di cultura a Berlino, mentre dal 2005 al 2020 è stato alla guida della Fondazione Roberto Ruffilli, costituita a Forlì in memoria dello studioso e amico.

Per accedere all’incontro, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sarà necessario presentare il green pass rafforzato e indossare la mascherina Ffp2.