Asparago Bianco di Zambana: ecco dove gustarlo a Trento

Gli Asparagi di Zambana – ortaggi che dal 2008 possono contare sulla denominazione De.Co. (Denominazione Comunale), ovvero una certificazione che assicura la provenienza di un determinato prodotto – vengono coltivati dal 1800 ai piedi della Paganella, dove l’Adige ed il Noce si incontrano e rendono la zona particolarmente ideale per questo tipo di coltura, specialmente nelle zone di Zambana e Zambana Vecchia (frazioni di Terre d’Adige, in provincia di Trento).

I protagonisti principali di molti piatti tipici in questo periodo sono gli asparagi bianchi di Zambana. Si tratta di ortaggi unici in Italia ed in Trentino. Dal sapore delicato e da una consistenza leggera, sono totalmente privi di fibre.

Un prodotto certamente unico nel suo genere, che se sfruttato al meglio permette di portare in tavola dei piatti saporiti, eleganti e adatti a soddisfare anche i palati più esigenti.

Questo asparago è stato il primo asparago bianco ad essere inserito nell’Atlante dei prodotti tradizionali del Trentino. Tra le loro caratteristiche spicca il fatto di essere completamente bianchi, teneri, senza fibre e dalla consistenza leggera: un ortaggio davvero speciale e ricercato.

Asparagi freschi di Zambana alla Bismark

In questo piatto, l’Asparago di Zambana va bollito in acqua ma senza fargli perdere la consistenza. Una volta scolati e impiattati, vanno abbinati ad un uovo all’occhio di bue e da un cucchiaio di salsa bolzanina. Si tratta di una crema all’uovo con senape, limone, erba cipollina, sale, pepe, speck croccante ed erba cipollina: un sapore forte e deciso ma allo stesso tempo delicato che va ad abbinarsi perfettamente con la dolcezza dell’asparago bianco.

Asparagi di Zambana alla Bolzanina

Per quanto piatto, gli ortaggi vengono prima di tutto sbollentati. Una volta impiattati, vengono poi accompagnati da un crostino di pane tostato ricoperto da una deliziosa e saporita crema all’uovo con senape, limone, erba cipollina, sale, pepe, speck croccante ed erba cipollina.

