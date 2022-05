Sistema Bibliotecario Trentino: al via un progetto di rilancio a sostegno delle biblioteche

Pubblicità

Il Sistema Bibliotecario Trentino (SBT) è un articolato e ricco sistema composto da biblioteche generaliste, biblioteche specialistiche e punti di lettura. Una rete capillare di 184 punti di erogazione che porta e produce cultura su tutto il territorio provinciale, facilmente raggiungibile negli spazi fisici come online.

Sono oltre 100.000 le persone che ogni anno usufruiscono del servizio di prestito libri e molte di più frequentano le biblioteche per leggere un quotidiano, trovare uno spazio confortevole per studiare, assistere a letture e incontri, frequentare un corso.

Con l’imporsi delle nuove tecnologie, all’offerta tradizionale si è aggiunta MediaLibraryOnLine (MLOL), una piattaforma gratuita che mette a disposizione degli utenti delle biblioteche trentine circa 50.000 ebook, 7.000 quotidiani e riviste nazionali e internazionali, 600 audiolibri e oltre 2 milioni di risorse open. Sono iscritti al servizio oltre 30.000 utenti, aumentati stabilmente del 30% con la pandemia.

L’emergenza sanitaria, infatti, ha condizionato la vita dei cittadini e ha portato a mutamenti, anche consistenti, nei consumi culturali: se e come tali cambiamenti saranno transitori o si riveleranno permanenti, sarà il tempo a svelarlo. Le biblioteche hanno inevitabilmente risentito dei limiti imposti dal covid-19 ma sono rimaste, al contempo, un punto di riferimento per una diffusione culturale inclusiva.

Per questo, l’Amministrazione ha deciso di sostenere e rilanciare il SBT con uno specifico progetto di valorizzazione delle biblioteche trentine e del patrimonio, materiale e immateriale, di cui sono custodi.

Lo scopo è ricordare ai cittadini che le biblioteche sono per tutti, vicine a tutti e accolgono la collettività offrendo non solo una ricca proposta libraria sempre aggiornata, ma anche servizi di supporto allo studio e alla formazione e iniziative rivolte a tutte le fasce d’età, con un particolare impegno verso i più giovani e l’avvicinamento alla lettura.

Numerosi poster saranno diffusi sul territorio per richiamare come la biblioteca sia un luogo inclusivo e accogliente, dove è possibile sentirsi liberi e a casa, e dove si può respirare un’atmosfera di benessere diffuso, accompagnati da operatori competenti e disponibili.

Il Progetto vuole raggiungere anche gli utenti più smart e ricordare attraverso i social che la biblioteca è anche digitale. L’intento finale è avvicinare la cittadinanza ricordando che i libri sono più un punto di partenza che non un punto di arrivo e che la biblioteca è uno spazio in cui fare esperienze, conoscenze, incontri che vanno oltre