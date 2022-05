Sicurezza: al via la collaborazione tra Confapi e Carabinieri del Trentino

Pubblicità

A seguito dell’aggravarsi della situazione sotto il profilo della sicurezza per le imprese in seguito alla pandemia, e in particolare della possibilità di infiltrazioni mafiose all’interno del territorio trentino, è partita nelle prime misure operative la convenzione tra Confapi Trentino, l’associazione di categoria delle piccole e medie industri e imprese, e l’Arma dei Carabinieri che intendono collaborare per raggiungere degli scopi comuni per quanto riguarda a sicurezza dei cittadini e delle aziende del territorio.

L’accordo rientra nell’accordo quadro, siglato da Confapi per l’appunto, con l’Arma dei Carabinieri, con il quale è stato redatto un protocollo d’intesa nel quale sono stati riportati gli ambiti di collaborazione e gli impegni che entrambe le parti si impegnano ad avere.

“La legalità rappresenta il presupposto imprescindibile per la crescita e il lavoro. È un onore per Confapi collaborare con l’Arma dei Carabinieri, che da sempre, e anche in questi lunghi e difficili mesi di crisi pandemica, si è distinta come baluardo di protezione e sicurezza per il nostro Paese. Questo protocollo trova la sua forza e le sue ragioni nel profondo radicamento territoriale di entrambe le nostre organizzazioni e nella condivisione di obiettivi comuni, per la legalità e la crescita del Paese. Insieme vogliamo contribuire alla creazione delle condizioni di sicurezza e rispetto della legge di cui un’economia sana ha bisogno”, così Maurizio Casasco, dopo la firma del protocollo.

“E’ dovere dell’Arma essere vicini ai cittadini, ed uno dei tanti modi per farlo è tutelare le piccole e medie imprese tramite la Confapi, una realtà profondamente diffusa e radicata nel nostro bellissimo Paese. Aziende di assoluto rilievo, molto spesso portatrici di antiche tradizioni che sempre più diventano bersaglio della criminalità, specialmente in questo difficile periodo di ripresa”, così il Generale Luzi, dopo aver siglato l’intesa.

Il progetto trova pertanto anche in Trentino operatività, con la presentazione che è avvenuta proprio presso gli studi di “Voce 24 News”, che ha dedicato una intera puntata (clicca qui per vederla) alla lodevole iniziativa, alla presenza dell’Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Suo vertice, il Colonnello Matteo Ederle, e la presidente di Confapi Trentino, Monica Mosna, i quali hanno offerto una spiegazione sugli obiettivi che questa collaborazione si è prefissata.

Il protocollo d’intesa nato, per l’appunto a livello nazionale nel 2021, con obiettivi di carattere formativo ed informativo, si sviluppa attraverso una serie di incontri durante i quali attraverso l’intervento di figure professionali che lavorano nei diversi reparti dell’Arma dei Carabinieri si offrono confronti e consigli alle imprese su come affrontare diverse situazioni. Verranno messi a disposizione legali per dare supporto e organizzati eventi ed incontri sul territorio a tema legalità e prevenzione.

Per Confapi Trentino il progetto è particolarmente importante perché sono in crescita esponenziale i propri associati proprio nel settore dei pubblici esercizi e ricettivo in genere, cioè le imprese che per il genere della loro attività sono maggiormente esposti a problematiche di micro criminalità ed illegalità, purtroppo subita.

La presidente di Confapi Monica Mosna ha tenuto ad elogiare e a rinnovare i complimenti all’Arma dei Carabinieri di Trento e della provincia, sottolineando il loro impegno ed il loro operato nell’essersi distinti per il grande valore delle loro azioni e operazioni e che, proprio per questo, contribuisce a rendere ancora Trento ed il Trentino, un”isola felice” per quanto attiene sicurezza e legalità.

Questa collaborazione ha inoltre come fine principale, ha spiegato la Presidente, una sensibilizzazione delle imprese ed una loro consapevolezza, del valore e dell’impegno dell’Arma, favorendo un avvicinamento ed una sempre maggiore fiducia nei loro confronti. Sarà nostra premura aggiornare sulle prossime iniziative operative che andremo ad attuare.