Sabato 14 maggio torna l’appuntamento con “Kid Pass Days”

Pubblicità

Pubblicità



Kid Pass Days, ottava edizione della maratona di eventi dedicati alle famiglie per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia e diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino.

All’iniziativa prendono parte anche i musei curati dall’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali provinciale. Per l’occasione lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas a Trento, il Museo Retico di Sanzeno, il Parco Archeo Natura e il Museo delle Palafitte di Fiavé propongono visite animate, attività e laboratori per esplorare il nostro passato tra cultura e divertimento assieme agli educatori museali dei Servizi Educativi. Novità dell’edizione di quest’anno è il contest “Una storia al museo“, una raccolta di storie e materiali creativi per raccontare i musei dal punto di vista dei bambini.

Allo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas a Trento, sotto piazza Cesare Battisti, alle ore 10.30, 11.30, 15 e 16 è in programma “A spasso per Tridentum”, un divertente gioco che condurrà le famiglie in un viaggio affascinante alla scoperta dell’antica città romana per comprendere in maniera giocosa curiosità e aspetti della vita quotidiana di chi viveva sulle sponde dell’Adige duemila anni fa. La partecipazione è gratuita previa prenotazione telefonica al numero 0461 230171 entro le ore 17.30 del giorno precedente. Ingresso al sito a pagamento.

Pubblicità Pubblicità

Doppio appuntamento a Fiavé dove alle ore 14 al Parco Archeo Natura si terrà “Visita al villaggio sull’acqua che scompare” un tuffo nella preistoria per immergersi nell’atmosfera del villaggio palafitticolo di Fiavé e toccare con mano alcuni aspetti della vita dei nostri antenati dell’età del Bronzo. Alle ore 15.30 al Museo delle Palafitte è invece previsto “Il Museo delle storie nascoste” un laboratorio per famiglie che, prendendo spunto dalla lettura di alcuni racconti della bibliografia “Nati per leggere”, invita grandi e piccini a creare un originale albo illustrato, ispirato a uno o più reperti esposti in museo.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione telefonica al numero3351578640 entro le ore 18 del giorno precedente. Ingresso a pagamento.

Il Museo Retico di Sanzeno propone alle ore 14.30 e alle 16.30 il “MemoRetico” per giocare con un memory davvero speciale percorrendo il “pozzo del tempo” alla ricerca degli indizi che porteranno a scoprire alcuni reperti particolarmente curiosi esposti nelle sale del museo. Al termine i partecipanti si cimenteranno in un laboratorio di sbalzo su rame per realizzare un personalissimo amuleto che rimarrà loro in ricordo dell’esperienza.

Pubblicità Pubblicità



La partecipazione è gratuita previa prenotazione telefonica al numero3334686682 entro le ore 17.30 del giorno precedente. Ingresso a pagamento. Info e programma: www.kidpassdays.it

Informazioni – Provincia autonoma di Trento Soprintendenza per i beni culturali Ufficio beni archeologici

Via Mantova, 67 – 38122 Trento tel. 0461 492161 e-mail: uff.beniarcheologici@provincia.tn.it www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia