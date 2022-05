Paccher: gravissime le frasi usate contro il nostro governatore Fugatti

Pubblicità

Diciamolo subito: Nicola Morra, grillino della prima ora, era stato inserito nel «peggio italiano del 2020!»

Il senatore grillino infatti aveva osato infangare la memoria di Jole Santelli, il Presidente della Calabria scomparso all’improvviso a causa di un tumore. In diretta radio aveva detto: “Sarò politicamente scorretto. Era noto a tutti che la presidente della Calabria fosse una grave malata oncologica. Umanamente ho sempre rispettato la defunta Jole Santelli, politicamente c’è un abisso. Se però ai calabresi questo è piaciuto, è la democrazia, ognuno dev’essere responsabile delle proprie scelte: hai sbagliato, nessuno ti deve aiutare, perché sei grande e grosso.” Parole inutili, tanto quanto lui. Non ha chiesto scusa anzi, è ancora al suo posto.

La premessa per dire che le parole dette da Morra nei confronti del nostro governatore Fugatti vanno prese con le pinze, appunto per quanto successo in passato.

Per le frasi dette contro la povera Jole Santelli, Nicola Morra è stato indagato dalla procura di Cosenza per diffamazione aggravata e continuata.

Il presidente della commissione Antimafia ieri aveva criticato il Trentino per aver avuto una posizione «molle» nei confronti della criminalità dopo i fatti avvenuti in Val di Cembra.

Poi oggi si è scagliato contro Fugatti accusando il nostro governatore di “di non aver avuto il minimo sentore del fenomeno”. “Ci si deve domandare – ha continuato ancora Morra – se è difetto di intelligenza o altro”. Offese gratuite; infatti non si capisce molto bene cosa centri Fugatti con l’operazione Perfido che peraltro ha coinvolto un solo paese del Trentino.

Sulle frasi contro Fugatti è intervenuto il vice presidente del consiglio regionale Roberto Paccher piuttosto indignato: «Grave che il presidente della Commissione antimafia Nicola Morra si sia espresso in quei termini nei confronti del governatore Maurizio Fugatti: qui non siamo in Calabria dove le radici e la diffusione dei fenomeni delinquenziali sono ben diversi».

«Vedo che a margine della seconda giornata di audizioni della Commissione antimafia, in queste ore in Trentino, Morra se ne è uscito con un “Ci si deve domandare se il fatto che Fugatti abbia affermato di non aver avuto il minimo sentore della vicenda Perfido sia difetto di intelligenza o altro». «Sono parole – continua Paccher – molto gravi e immesse nel dibattito senza motivo, forse influenzate dalla situazione della sua terra di provenienza, quella Calabria nella cui circoscrizione il senatore Morra è stato eletto e dove il problema della criminalità organizzata è sicuramente più diffuso.

Sino ad oggi, ferma restando la giusta necessità di tenere alta la guardia contro ogni tipo di criminalità, stiamo parlando di un caso ben delimitato in un comune della valle di Cembra. Non mi pare che le istituzioni qui in Trentino si siano mai tirate indietro dal collaborare con qualunque soggetto impegnato in indagini con le forze dell’ordine, ad ogni livello. Voler insinuare dubbi di questa portata, ammiccando ai cronisti senza per giunta alcun tipo di riscontro, non fa un bel servizio alla comunità e nemmeno all’importantissimo ruolo che il senatore Morra riveste» conclude Paccher.