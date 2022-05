Nuova piazza a Tassullo: un gruppo di cittadini preoccupato per la deviazione del traffico

Pubblicità

«Non si tratta di un’opposizione a priori, non siamo contrari all’abbellimento della piazza ma siamo preoccupati del traffico che si sposterebbe davanti alle abitazioni: ne va della nostra tranquillità, del nostro benessere psico-fisico, della nostra sicurezza. Parliamo infatti di una viabilità intensa, che deve essere resa scorrevole e sicura e che al momento, ci tengo a ricordarlo, transita in una piazza completamente disabitata».

Il progetto preliminare della nuova piazza C.A. Pilati a Tassullo, redatto dall’architetto Stefano Endrizzi e approvato dal Consiglio comunale di Ville d’Anaunia, non piace a tutti.

In particolare a un gruppo di cittadini residenti nella via in cui verrebbe deviato il traffico, che ha deciso di presentare ricorso in opposizione alla delibera con la quale sono stati approvati gli elaborati progettuali.

Elaborati progettuali che prevedono una riorganizzazione degli spazi e una valorizzazione degli elementi storici presenti, oltre alla chiusura al traffico dell’area antistante la chiesa e Palazzo Pilati, con modifica della viabilità: anziché davanti, i veicoli passerebbero dietro la canonica, rendendo pedonale la piazza.

È proprio questo aspetto a preoccupare il gruppo di cittadini, secondo il quale l’amministrazione avrebbe dovuto pensare inizialmente a una variante per allontanare il traffico dalle case. E non a spostarlo di fronte alla porta delle abitazioni.

«Abitazioni che strutturalmente sono state realizzate per affacciarsi su una stradina limitrofa di servizio e sul giardino della canonica semi-disabitata – spiega Mattia Bontempelli, portavoce del gruppo di residenti – non su quella che a tutti gli effetti è diventata una pericolosissima tangenziale: un passaggio continuo, incessante di veicoli, a tutte le ore del giorno e della notte».

Altro aspetto su cui i residenti nella via interessata sono critici è la locandina relativa alla serata di presentazione del progetto, in cui non si faceva menzione ad eventuali modifiche alla viabilità.

«Una svista – si chiede Bontempelli – o forse un abile escamotage? Il giorno stesso il consigliere Marco Santini ha chiesto per iscritto al Consiglio comunale di non trattare il punto riguardante il progetto preliminare di riqualificazione della piazza, dato che non si era ancora svolto il confronto con i cittadini. Il Consiglio comunale non ha però tenuto conto della richiesta del consigliere, l’unico a esprimere voto contrario all’approvazione del progetto».

«Sorgono anche altri interrogativi di ordine tecnico – aggiunge in conclusione Bontempelli – del tipo: qualcuno, prima di deviare un tale flusso di veicoli in quello che a tutti gli effetti è un viottolo secondario di servizio, ha fatto un reale censimento del traffico? Un tecnico addetto alla viabilità, al di fuori dell’architetto che ha ideato il progetto, è stato interpellato sulla reale fattibilità tenendo conto degli eventuali rischi? Agli abitanti, al di là della bella presentazione, non ha pensato nessuno».

Per il gruppo di cittadini, infine, va considerato anche il problema relativo ai parcheggi, ritenuti insufficienti all’interno del progetto previsto.