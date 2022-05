Macron: bisogna costruire la pace senza umiliare Mosca. Von der Leyen:”Entro giugno parere su adesione Kiev in Ue”

Pubblicità

Durante la cerimonia di chiusura sul futuro dell’Europa, Macron controlla le parole, mantenendo un tono prudente nei confronti della Russia con cui ammette di non essere in guerra.

“Sta solo all’Ucraina definire le condizioni di negoziazione con la Russia. Il nostro dovere è essere al suo fianco per ottenere un cessate il fuoco e per costruire la pace. E poi saremo lì per ricostruire l’Ucraina all’europea sempre”. Con questa dichiarazione il Presidente francese sembra allontanarsi dalla linea tenuta finora dalla Nato, che pochi giorni fa aveva bocciato l’ipotesi di Zelensky di lasciare la Crimea alla Russia in cambio della pace.

Solo poche ore prima aveva il Presidente ucraino aveva ridiscusso insieme alla Presidente della Commissione europea delle date in cui Kiev si potrebbe aggiungere agli altri stati membri dell’Unione Europea.

“Sono pronta a dare entro giugno il mio parere sull’annessione e ad aprire alla modifica dei trattati, l’unanimità non ha più senso”: sostiene Von der Leyen.

Nonostante per Macron il futuro dell’Europa sia legato al quello dell’Ucraina, tende a frenare l’annuncio della Von der Leyen, sottolineando come l’adesione all’Unione Europea richieda diversi anni e come i trattati siano fondamentali per l’intera Europa, vanificando la proposta di una modifica.

Al contrario, Il presidente tedesco Scholz plaude all’ipotesi di costruire una comunità politica oltre i 27, aprendo le porte anche alla Gran Bretagna. In ogni caso nei prossimi mesi, la commissione esaminerà tutte le proposte.

