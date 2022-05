Le storie sepolte: giovedì 12 maggio alle 16.00 al Cimitero monumentale

Pubblicità

Pubblicità



Nell’ambito del festival Siamo Europa, giovedì 12 maggio alle 16.00 presso il viale di ingresso del Cimitero monumentale in via Madruzzo 6 è in programma l’inaugurazione ufficiale del percorso «Le storie sepolte», un progetto di TrentoSpettacoli, ideato e diretto da Federica Chiusole e Alessandra Evangelisti, realizzato con il contributo del Comune e Fondazione Caritro, in collaborazione con gli uffici Politiche giovanili e Servizi funerari e il Tavolo Generazioni Consapevoli.

L’idea è stata sviluppata in un progetto di alternanza scuola lavoro, che ha visto protagonisti alcune scuole superiori cittadine e nasce per creare uno spettacolo itinerante durante il quale la cittadinanza può scoprire la Storia attraverso le storie “nascoste” tra le lapidi.

La storia come non l’abbiamo vista e come nessuno ce l’ha mai fatta scoprire. La storia raccontata da narratori inediti, gli studenti e le studentesse delle scuole superiori, in un luogo “inusuale” della città.

Pubblicità Pubblicità

Le biografie dei singoli individui per approfondire la storia della città, ma anche la storia con la S maiuscola, raccontando per tappe un arco temporale di 200 anni: dal 1821 al 2021. All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Franco Ianeselli e i rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale.

L’evento è aperto a tutti i cittadini interessati, basta avere con sé un telefono cellulare e un paio di cuffie con cui collegarsi, tramite QrCode, al racconto online, che è possibile poi seguire in autonomia.

Il QrCode rimarrà poi disponibile all’ingresso del cimitero, per permettere a tutti di provare questo originale percorso nella storia della nostra città.

Pubblicità Pubblicità