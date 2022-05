Alloggi a canone moderato a Roverè della Luna: richieste entro il 10 giugno

Pubblicità

C’è ancora un mese di tempo per presentare la domanda per ottenere in locazione un alloggio a canone moderato a Roverè della Luna.

Si tratta di tre alloggi situati in via Trento.

È fissato al 10 giugno prossimo il termine per la presentazione delle richieste che dovranno essere predisposte utilizzando la modulistica confezionata dal Servizio Politiche Sociali e Abitative – Ufficio Edilizia Pubblica della Comunità Rotaliana Königsberg e ritirabile nella sede di via Cavalleggeri di Alessandria n. 19, Mezzocorona, o scaricabile dal sito web dell’ente www.comunitarotaliana.tn.it

La modulistica compilata potrà essere presentata all’Ufficio Edilizia Pubblica della Comunità Rotaliana – Königsberg previo appuntamento da richiedersi telefonicamente ai numeri 0461.609886 oppure

0461.601540 int. 3142 o 0461.609597 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.15, il martedì

e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Le domande potranno anche essere spedite tramite raccomandata A.R. all’indirizzo della Comunità allegando copia del documento di identità in corso di validità del richiedente (in tal caso farà fede il timbro postale) oppure tramite pec all’indirizzo comunita@pec.comunitarotaliana.tn.it

