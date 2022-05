A Trento, eletta «Miss mamma italiana». Premiate tre mamme trentine

Pubblicità

Pubblicità



Sono ripartite in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2022”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Domenica 8 maggio, all’Hotel Sporting di Trento, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2022”. Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche.

La giuria, presieduta dal medico chirurgo estetico il dottor Francesco Idone, ha proclamato vincitrice della selezione Giusy Romano, 31 anni, impiegata, di Mezzocorona (TN), mamma di Fatih di 8 anni.

La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Marilena Bernabè, 51 anni, casalinga, di Denno (TN), mamma di Daniel e Stefano, di 22 e 21 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni), è andata ad Edy Mestriner, 71 anni, commerciante, di Tezze sul Brenta (VI), mamma di Davide ed Ermanno, di 50 e 46 anni.

Queste le altre mamme premiate che, insieme a Giusy Romano, si aggiudicano il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2022”, in programma dal 5 al 10 settembre 2022 a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola:

“Miss Mamma Italiana Glamour” Rodica Catarau, 35 anni, casalinga, di Vicenza, mamma di Maxim, Denis, David e Marco, di 12, 9, 7 e 2 anni;

“Miss Mamma Italiana Dolcezza” Patrizia Lorenzi, 44 anni, cameriera, di Bolzano, mamma di Giulia, Pharell, Domenik e Nina, di 22, 15, 12 e 6 anni;

“Miss Mamma Italiana Sprint” Doina Cotorobai, 33 anni, casalinga, di Vicenza, mamma di Daniel ed Adelina, di 13 e 12 anni;

“Miss Mamma Italiana Sorriso” Maria Franco, 41 anni, operaia, di Trento, mamma di Chiara, Sara e Vincenzo, di 21, 19 e 16 anni.

Queste invece le mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni):

“Miss Mamma Italiana Gold Eleganza” Simona Massimi, 46 anni, casalinga, di Castelfranco Veneto (TV), mamma di Laerte e Lapo, gemelli di 14 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Radiosa” Ines Gardasanic, 53 anni, imprenditrice, di Bolzano, mamma di Jennifer e Nicole, di 16 e 12 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso, da Barbara Pellizzari vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Gold 2021” e dalla trentina Sara Conci Pre Finalista “Miss Mamma Italiana 2022”. Ospiti il trio jazz Nicola Gentilini e la cantante Daniela Vallicelli.

A conclusione dell’evento, a tutti gli intervenuti è stato offerto un buffet, in occasione della Festa della Mamma, preparato dai Maestri Chef Alberto d’Alessandro e Vincenzo di Giorgio.

Nella foto: da sinistra, Edy Mestriner vincitrice categoria “Miss Mamma Italiana Evergreen” (dai 56 anni a salire), Barbara Pellizzari, Giusy Romano vincitrice categoria “Miss Mamma Italiana” (dai 25 ai 45 anni), Paolo Teti, Sara Conci e Marilena Bernabè vincitrice categoria “Miss Mamma Italiana Gold” (dai 46 ai 55 anni).