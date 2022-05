Tre appuntamenti ad ingresso libero dedicati al Settecento al Castello del Buonconsiglio

Pubblicità

Mercoledì 11 maggio ad ore 17.30 la magnifica Sala Specchi del Castello del Buonconsiglio ospiterà il primo incontro intitolato “Bizzarrie di seta e oro” dell’iniziativa “Settecento che Passione”, tre incontri che i Servizi educatovi del museo hanno ideato per far avvicinare il pubblico ad alcuni temi legati al mondo barocco settecentesco anticipando così la mostra “I colori della Serenissima. Pittura veneta del Settecento in Trentino”, che sarà inaugurata il 2 luglio.

Opere rare e preziose custodite nel Castello del Buonconsiglio verranno svelate a un ristretto numero di appassionati (ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 0461 492811), in un’atmosfera piacevole e accogliente. È un’occasione unica per lasciarsi incantare dall’arte e dalle sue infinite espressioni, per conoscere e per conversare con diversi specialisti.

Nel primo incontro Alessandra Geromel, storica del tessuto e dell’abbigliamento, ci parlerà di damaschi e lampassi in seta broccati d’oro e d’argento, lavorati a motivi ‘bizzarri’, in cui forme vegetali e floreali si intrecciano con architetture fantastiche e ‘cineserie’ esempi della raffinata produzione tessile settecentesca impiegata per la realizzazione di abiti signorili.

Mercoledì 18 maggio ad ore 17.30 Andrea Bonoldi, professore dell’Università di Trento, parlerà di “Che peso!” un incontro dedicato alle misure e ai pesi nella Riforma di Maria Teresa d’Austria. Un curioso mobile dotato di pesi, misure e contenitori è uno degli esemplari realizzati nel Settecento e diffusi nel territorio imperiale per uniformare il sistema di misurazione, espressione della grande stagione riformatrice promossa da Maria Teresa d’Austria.

L’ultimo incontro si terrà mercoledì 25 maggio ad ore 17.30 con la scrittrice Liliana de Venuto che parlerà in sala degli Specchi della moda maschile nel Settecento. Abiti e “gilet” da gentiluomo, in fogge ricercate e stoffe pregiate, ornate con pizzi ed elaborati ricami a motivi floreali, sono riflesso della moda francese che si impone nella seconda metà del Settecento: un’occasione per parlare di moda ma anche di cultura e società.

