“Rotaliana Mountain Adventures”: adolescenti della Piana alla scoperta della montagna

«Vieni alla scoperta delle nostre montagne». È questo l’invito rivolto alle ragazze e ai ragazzi dagli 11 anni ai 15 anni residenti nei Comuni della Piana Rotaliana Königsberg, che avranno l’opportunità di vivere delle esperienze estive davvero uniche.

“Rotaliana Mountain Adventures” è il titolo di una proposta innovativa per andare alla scoperta del territorio tra le diverse attività sportive che offre, tra tradizioni e cultura in compagnia di esperti della montagna: guide alpine e accompagnatori di media montagna che sapranno trasmettere ai ragazzi la passione per il loro lavoro, raccontare importanti nozioni e segreti sulla conoscenza dell’ambiente naturale.

La proposta si suddivide in due turni e quattro settimane (due uscite alla settimana nella fascia oraria 7.45-17.00) con iscrizioni entro e non oltre lunedì 6 giugno.

Le attività sono garantite anche in caso di pioggia e il ritrovo è fissato a Mezzocorona.

Per informazioni e per avere il programma completo basta inviare un’e-mail all’indirizzo info@activitytrentino.it o chiamare i numeri 333-7811709 e 340-4055856.

L’avviso completo è disponibile sul sito comunale di Mezzocorona www.comune.mezzocorona.tn.it

