Principio d’incendio ad un mezzo pesante, traffico e rallentamenti in galleria a Martignano

Nelle prime ore di questa mattina, lunedì 9 maggio, all’interno della galleria di Martignano si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato per un principio di incendio che ha riguardato un mezzo pesante, bloccato in galleria. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma visto l’orario, l’evento ha causato traffico e rallentamenti lungo la strada.

Nonostante i disagi al traffico, l’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere sotto controllo la situazione e limitare i danni.

