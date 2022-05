Patto contro il Cremlino, impegno del G7 sullo stop del petrolio russo, Ue ancora divisa sull’embargo

Pubblicità

Si tratta di un patto contro il Cremlino, quello avvenuto ieri durante la riunione tra i leader dei G7, a cui ha partecipato in videocollegamento anche il Presidente ucraino, Zelensky.

“Restiamo uniti nella nostra decisione che il Presidente Putin non deve vincere questa guerra contro l’Ucraina lo dobbiamo alla memoria di quelli che hanno combattuto per la libertà della seconda guerra mondiale e continuano a combattere per essa oggi”. Con queste parole, Zelensky suggerisce quelle che potrebbero essere le prossime mosse contro il Cremlino: dalle sanzioni contro Putin e il Presidente della Bielorussa, agli aiuti militari, fino a nuove sanzioni sui parenti di Putin e le banche russe.

Con tutte queste azioni, l’obiettivo finale di Kiev sarà garantire il ritiro delle forze russe dall’intero territorio dell’Ucraina, proteggendo la sua integrità territoriale. Non sorprende che le richieste di Zelensky incassino il pieno appoggio dal G7, che punta da settimane a colpire Putin, anche attraverso l’embargo sul petrolio russo.

Anche se il fine è quello di colpire l’arteria principale dell’economia di Putin, negando le entrate finanziare, il tema dell’embargo non trova tutti d’accordo. Alla quinta giornata di confronto tra gli ambasciatori Ue, non c’è ancora una decisione sull’embargo del petrolio di Mosca. In particolare, alcuni stati, come Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria chiedono più sicurezza e certezze sugli approvvigionamenti.

“Siamo in un’economia di guerra”: il commento del ministro della transizione ecologia, Cingolani spiega esattamente in quale situazione si trova l’Italia, l’Europa e il mondo intero. Intanto, sul tavolo europeo, si pensa alla possibilità di riconversione industriale e una moratoria dell’embargo fino al 2024. Al contrario, sul divieto di trasportare il greggio russo verso i Paesi terzi, fanno muro Cipro, Grecia e Malta che puntano anche loro ad una moratoria.

