Oggi l’addio a Dario Antolini, storico gestore del rifugio Trivena in Val di Breguzzo

Pubblicità

Pubblicità



Hanno avuto luogo oggi alle 14:30 presso la chiesa di Tione di Trento i funerali di Dario Antolini, per decenni gestore del rifugio Trivena in Val di Breguzzo.

Un male che non perdona lo ha strappato alla sua famiglia a soli 70 anni. Dario Antolini era un punto di riferimento per gli escursionisti e per i cacciatori che frequentavano l’Alta Valle di Breguzzo per raggiungere il Passo del Frate e le Bocche di Danerba, che furono teatro di guerra nel primo conflitto mondiale.

La sua gentilezza e la sua ospitalità nei confronti dei suoi clienti erano proverbiali. Negli anni passati organizzava gare di mountainbike e di sci alpinismo. Sono stati in tanti i paesani e gli amanti della montagna ad accompagnarlo alla sua ultima dimora.

Pubblicità Pubblicità

Silvano Capella

Pubblicità Pubblicità