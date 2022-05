Mezzocorona, via libera alla riduzione della tariffa rifiuti per le attività colpite dal Covid

Pubblicità

A fine aprile l’amministrazione comunale di Mezzocorona ha approvato le tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2022, stabilendo un’apposita riduzione al fine di sostenere gli esercizi commerciali che, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, hanno visto un rilevante calo della propria attività e del relativo fatturato.

In particolare è stata prevista la sostituzione del Comune al pagamento del 50% dell’importo dovuto a titolo di quota fissa della tariffa, per le utenze non domestiche inserite nelle categorie 01 (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto), 07 (alberghi ed aziende di agriturismo con ristorante), 08 (alberghi ed aziende di agriturismo senza ristorante), 13 (negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli), 15 (negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli, antiquariato) e 24 (bar, caffè, pasticceria) interessate dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, comportante un calo dell’attività connesso all’emergenza e una conseguente riduzione del fatturato 2021, pari almeno al 50%rispetto a quello del 2019.

Per usufruire di tali agevolazioni le utenze devono fare richiesta dell’intervento sostitutivo all’ente mediante apposita istanza, come da modello allegato al presente avviso, da inviare entro e non oltre il 30 settembre 2022, all’indirizzo e-mail p.ganzer@comune.mezzocorona.tn.it o all’indirizzo pec ufficiotributi@pec.comune.mezzocorona.tn.it

L’intera sostituzione verrà scontata nella fattura di saldo 2022.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio tributi (referente: Paula Ganzer tel. 0461-608144 e-mail p.ganzer@comune.mezzocorona.tn.it).

L’avviso completo è disponibile sul sito comunale www.comune.mezzocorona.tn.it

