I pensionati di Campodenno in visita alle gallerie di Melinda

Pubblicità

Pubblicità



Oltre sessanta soci del Comitato Pensionati e Anziani del Comune di Campodenno, guidati dal presidente Danilo Maines, hanno trascorso una bella ed intensa giornata per conoscere più da vicino, con la guida del socio ed ex senatore Franco Panizza, alcune delle migliori eccellenze della Valle di Non.

Partiti da Segno con la visita, guidata da Anna Rizzi, alla sede di stagionatura e commercializzazione del Trentingrana, il gruppo si è poi spostato a MondoMelinda per la visita alla sala di lavorazione e allo spazio multimediale del “Golden Theatre”, per concludere, accompagnati da Mauro Erlicher e Francesca Grandi, con l’entrata nella Miniera di Rio Maggiore.

Il gruppo ha potuto vivere una grande emozione nel percorrere in pullman e a piedi lo straordinario intreccio di lunghe gallerie sotterranee ed entrare nelle celle di conservazione sia delle mele che dello spumante.

Pubblicità Pubblicità

Dopo la sosta a Dardine per ammirare, con le competenti spiegazioni di Maria Candida Tuveri dell’associazione Anastasia, gli antichi affreschi della Chiesetta di San Marcello e a Segno per visitare, assieme al presidente Alberto Chini, il Museo dedicato a Padre Kino, l’interessante viaggio si è concluso in Predaia, prima con la sosta nel paese di Sfruz per conoscere di vicino, con la guida del sindaco Andrea Biasi, la storia e la tradizione delle pregiate stufe ad olle in terracotta decorata ed infine con la cena ristoratrice ai Sette Larici.

La comitiva ha talmente apprezzato l’iniziativa del Comitato Pensionati e Anziani che ha già messo in programma per sabato 28 maggio una nuova piacevole trasferta a Padova e ai Colli Euganei.

Pubblicità

Pubblicità Pubblicità