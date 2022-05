A Castelnuovo l’assemblea annuale del Distretto Valsugana e Tesino dei Vigili del Fuoco, Fugatti: siete un simbolo della ripartenza

Pubblicità

Pubblicità



Una assemblea intensa, quella dell’Unione distrettuale dei Vigili del Fuoco volontari della Valsugana e Tesino. Intensa sia per la relazione dell’ispettore Emanuele Conci che ha ricordato le tante attività realizzate durante il 2020 e il 2021, anni in cui il Covid ha richiesto numerosi interventi da parte dei 22 Corpi del Distretto della Bassa Valsugana.

L’ispettore Conci ha evidenziato come non siano stati due anni semplici, e la pandemia è stata però affrontata “con la stessa dedizione, caparbietà e umiltà che ci contraddistingue“. Tra i numeri del biennio relativi ad attività per il Covid, basti citare la distribuzione delle mascherine che ha assorbito 2.100 ore uomo (pari a 263 giorni di attività totali di tutto il Distretto e 100 uscite) e i messaggi audio relativi al coprifuoco nel periodo del lockdown del 2020 che hanno necessitato di 935 ore uomo (pari a 117 giorni di lavoro totali di tutto il Distretto) per 277 uscite.

Presenti alla manifestazione il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, l’assessore Stefania Segnana, il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder il sindaco di Castelnuovo Valsugana e i sindaci dei relativi Corpi, autorità locali e rappresentanti dell’associazionismo.

Pubblicità Pubblicità

“Siamo venuti a ringraziare i Corpi dei Vigili del fuoco volontari della Bassa Valsugana per gli interventi fatti durante il Covid, ricordando quanto già avevano fatto per la popolazione durante la tempesta di Vaia. Per fortuna, siamo in una fase di ripartenza e l’auspicio è di tornare alla normalità, momenti come questi rendono ancora più solida questa speranza e i Vigili del Fuoco sono un simbolo del ritorno alla normalità” ha sottolineato il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti.

Durante la serata tenutasi a Castelnuovo Valsugana, sono stati ricordati dall’ispettore Conci i Vigili del Fuoco volontari appartenenti al Distretto e recentemente scomparsi (Pacifico Zurlo, Guerrino Giotto, Renato Sordo, Luigino Costa, Bruno Purin e Franco Ferrai). E sono state poi assegnate le benemerenze ai componenti dei 22 Corpi che abbiano raggiunto almeno i 15 anni di servizio. In 27 casi sono stati premiati coloro che hanno raggiunto i 60 anni di età e che terminano il servizio attivo.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità