Stra.Bene in festa: le voci dei giovani a Palazzo Thun

Pubblicità

Pubblicità



Lunedì 9 maggio, festa dell’Europa, via Belenzani e il cortile di Palazzo Thun si animeranno con le voci e i colori degli studenti e delle studentesse di Stra.Bene, progettazione dedicata alle scuole medie e giunta alla quarta edizione.

Dalle 8.30 alle 12.45, divisi in due turni, i protagonisti presenteranno alla cittadinanza i lavori svolti nei tre ambiti del progetto, che coinvolge 11 istituti della città (Trento 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, Aldeno – Mattarello, Arcivescovile, R. Steiner, Salesiani, la Fondazione trentina Alcide De Gasperi), quasi un centinaio di docenti e più di 2mila studenti e studentesse, coordinati dall’ufficio Politiche giovanili, in collaborazione con i Beni comuni.

Il progetto mira: alla formazione dei rappresentanti di classe dei “parlamentini”, che discutono delle problematiche scolastiche e propongono idee e soluzioni per vivere meglio la scuola, utilizzando metodologie attive e partecipate al coinvolgimento degli studenti per individuare e impegnarsi in prima persona in azioni di cura di beni comuni, materiali, immateriali e digitali, preferibilmente in collaborazione con realtà locali (sono 39 le azioni in fase di realizzazione) alla conoscenza dell’Unione europea, attraverso percorsi di formazione che riguardano le classi seconde e terze medie: Profumo d’Europa, De Gasperi insegna, Facciamo democrazia e Stra.sburgo a scuola!, curati dalla Fondazione trentina Alcide De Gasperi. Su trentogiovani.it e sul canale youtube di Stra.Bene sono disponibili prodotti e materiali del progetto.

Pubblicità Pubblicità