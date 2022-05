Pericolosa svolta a sinistra del governo: più tasse alle imprese e conferma di bonus e reddito di cittadinanza

Pubblicità

Tasse alle imprese, bonus sussidi e assistenzialismo. Ecco la nuova virata del governo Draghi a sinistra. A margine del festival «CittàImpresa» a Vicenza il ministro del Lavoro Andrea Orlando chiude la porta a Confindustria che chiedeva un piano di 16 miliardi di euro per il taglio del cuneo fiscale per le imprese.

Ma la beffa è doppia perché nello stesso intervento dopo aver gelato le imprese italiane il ministro conferma il bonus e il reddito di cittadinanza. «Le condizioni finanziarie per una riduzione massiccia del cuneo fiscale non ci sono. Penso che sarebbe utile e interessante ragionare su un patto pluriennale, che veda un legame tra lotta all’evasione fiscale contributiva e una progressiva diminuzione del cuneo. Penso che abbassare di 10 punti il cuneo fiscale in una sola botta sia abbastanza improponibile» chiarisce Orlando.

È stata questa la risposta alle richieste di Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, che aveva chiesto un taglio del cuneo fiscale di 16 miliardi e che prevedeva fino a 1.223 euro di vantaggio, strutturale, per i lavoratori con un reddito di 35mila euro.

Sicuro invece il reddito di cittadinanza e il bonus di 200 euro. Secondo Orlando infatti «Senza il reddito di cittadinanza questo Paese durante la pandemia avrebbe avuto un disastro di carattere sociale. Dare la colpa al reddito di cittadinanza significa negare un dato sulla mancanza di reperimento della manodopera. E significa negare il fatto che stiamo registrando per la prima volta l’impatto della curva demografica sul mercato del lavoro. Il reddito di cittadinanza può essere migliorato e sta già migliorando perché nelle prossime settimane entreranno in funzione le norme che prevedono il decalage dopo la seconda rinuncia a un posto di lavoro»

A Vicenza il ministro Orlando rilancia anche il tema del salario minino. «Sul salario minimo ho fatto una proposta che è nota alle parti sociali e rispetto alla quale si prende a riferimento il trattamento economico complessivo determinato dai contratti maggiormente rappresentativi dei diversi settori. È una proposta che valorizza la contrattazione, non la svuota ma se non è questa la strada troviamone un’altra. Avere una situazione in cui la contrattazione non funziona o, quando funziona, non ha sufficiente efficacia e non riguarda un numero di lavoratori abbastanza ampio da determinare dinamiche di ripresa salariale, è una condizione di tempesta perfetta».

Per il ministro inoltre senza salari alti i giovani scappano: «In un mercato integrato come quello europeo, i giovani vanno dove i salari sono più alti. E l’Italia, numeri alla mano, ha i salari più bassi d’Europa». Tutti i punti che il ministro Orlando ha esposto sono stati naturalmente rimandati al mittente da Confindustria. Ora si attendono le risposte di Salvini e Berlusconi.

