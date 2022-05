Grande festa per la comunità di Arco per i 10 anni dalla costituzione dell’oratorio

Pubblicità

Pomeriggio di festa per la comunità arcense, ieri sabato 07 maggio, per i 10 anni di attività dell’oratorio San Gabriele dell’Addolorata costituito con la cerimonia d’inaugurazione avvenuta il 6 maggio del 2012. L’oratorio gestito dall’associazione «Noi oratorio Arco e Oltresarca», in occasione di questo importante evento ha voluto proporre un pomeriggio di festa invitando tutta la comunità arcense, e i parroci e cappellani che hanno svolto il loro servizio pastorale ad Arco dal 2012 ad oggi.

Si è iniziato con attività ludiche per bambini organizzati dagli animatori dell’oratorio che hanno visto il coinvolgimento di numerosi bimbi, poi le nonne dell’oratorio, instancabili volontarie, hanno preparato una merenda per la gioia di tutti.

Nel tardo pomeriggio nelle sale dell’oratorio si è tenuta la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Lauro Tisi alla presenza di numerosi concelebranti quali il parroco don Francesco Scarin , don Daniele Laghi , don Emanuele Cozzi, don Roberto Gremes, don Franco Torresani e don Luigi Amadori, sopratutto quest’ultimo ha più creduto nella costruzione del oratorio e più’ si è impegnato perché venisse portato a termine, impossibilitati a partecipare i parroci don Ferruccio Furlan e don Walter Sommavilla che hanno mandato un saluto.

Con la presenza del sindaco Alessandro Betta e numerosi fedeli il vescovo ha ufficialmente assegnato il mandato agli animatori per le prossime attività estive, e alla fine della celebrazione il parroco don Francesco Scarin ha presentato la lettera di benedizione apostolica del santo padre per l’oratorio arrivata direttamente dalla santa Sede.

Poi è seguita una cena preparata dai volontari dei nuvola del Alto Garda e Ledro per tutti i presenti. Per concludere la serata si è svolto l’intrattenimento musicale con una band che ha svolto un concerto molto apprezzato dal pubblico presente.

