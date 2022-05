Gelosia e conflitto: «Un tempo per noi due», dalla formazione alla manutenzione della coppia

Pubblicità

Torna Un tempo per noi due, la proposta del servizio attività sociali in collaborazione con il Tavolo della formazione alle relazioni familiari per offrire un’opportunità di confronto e riflessione sui temi centrali della relazione (la comunicazione, il conflitto, gli aspetti giuridici e patrimoniali) a tutte le coppie della città interessate, nella consapevolezza che la vita a due non è un traguardo ma un cammino in continua trasformazione.

Tre gli incontri in programma, che si svolgeranno alle 20.30 on line sulla piattaforma Zoom: giovedì 12 maggio Intimità, l’arte di aversi accanto con Nicoletta Musso; giovedì 19 maggio Gelosia: ostacolo o risorsa? con Cristiana Milla e Gioele d’Ambrosio; giovedì 26 maggio Conflitto: strategie per farlo evolvere con Enrica Tomasi.

Per le iscrizioni basta scrivere a erika.concer@comune.trento.it

