Coronavirus: 236 contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Sono 236 i nuovi casi positivi al Covid rilevati in Trentino nelle ultime ore. Lo conferma il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che fortunatamente non riporta alcun decesso recente.

Nel frattempo sale leggermente il numero di pazienti ricoverati in ospedale dove ieri sono state accolte 6 nuove persone mentre le dimissioni si sono fermate a 4 per un totale quindi di 62 ricoveri. Sempre 2 invece i pazienti in rianimazione.

Ieri sono stati effettuati 1.390 test antigenici dei quali 230 sono risultati positivi.

A questi si aggiungono i 6 casi risultati positivi al molecolare (179 test effettuati) che hanno confermato anche 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Se analizziamo i dati per classi di età, i nuovi contagi risultano così distribuiti: 6 di 0-2 anni, 1 di 3-5 anni, 6 di 6-10 anni, 4 di 11-13 anni, 10 di 14-18 anni, 61 di 19-39 anni, 69 di 40-59 anni, 40 di 60-69 anni, 27 di 70-79 anni e 12 di 80 o più anni.

Infine, 343 nuovi guariti portano il totale a 158.689.

