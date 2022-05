Arco: selezione per assunzioni a tempo determinato

Pubblicità

Il Comune di Arco ha indetto una selezione pubblica per esami per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato nelle figure professionali di assistente amministrativo/contabile e di assistente tecnico, entrambi di categoria C e livello base. La domanda di ammissione dovrà pervenire al Comune di Arco entro e non oltre le ore 12 di venerdì 20 maggio, mediante consegna a mano, oppure a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata.

Tra i requisiti, il titolo di studio: per il profilo di assistente amministrativo/contabile è richiesto il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; per il profilo di assistente tecnico occorre il diploma di geometra o perito edile o diploma equipollente, ovvero, in virtù del principio di assorbimento, di un titolo di studio superiore.

Tutte le informazioni necessarie si trovano nel relativo avviso, pubblicato all’Albo pretorio nel sito internet del Comune di Arco (www.comune.arco.tn.it, nella sezione «Amministrazione trasparente» (in fondo alla home page), reperibile seguendo il percorso «Bandi di gara e contratti», «Concorsi pubblici», «Concorsi pubblici in corso di svolgimento».

