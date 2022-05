Allevatori, la Provincia conferma il sostegno per il settore zootecnico

Pubblicità

Il vicepresidente della Provincia autonoma Mario Tonina ha presenziato alla Mostra a carattere provinciale delle razze Grigio Alpina e Pezzata Rossa organizzata dalla Federazione provinciale allevatori. Presente anche il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder.

A conclusione della mostra in cui sono stati premiati i soggetti migliori, il presidente della Federazione Allevatori Giacomo Broch nel suo intervento ha espresso la preoccupazione del comparto per il momento difficile.

Il vicepresidente Tonina ha ringraziato tutti gli allevatori presenti, portando i saluti, del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, dell’assessore all’agricoltura Giulia Zanotelli e di tutta la giunta, e ricordando come la mostra sia una giornata di festa e di confronto.

Oltre ai saluti, il vicepresidente Tonina ha confermato l’impegno della Giunta, già ribadito dal presidente Fugatti in occasione delle assemblee di Latte Trento e della Federazione allevatori, assemblee in cui il presidente della Federazione della Cooperazione Roberto Simoni aveva espresso la vicinanza e la solidarietà a questo settore.

L’impegno della Giunta ricordato dal vicepresidente Tonina è quello di “ riservare, in occasione dell’assestamento di bilancio, ulteriori risorse per questo settore che a causa dei costi delle materie prime, dell’energia elettrica e del gas in questo momento è tra quelli che soffrono di più. Lo dobbiamo a tutti gli allevatori e in particolare ai numerosi giovani che anche oggi sono qui presenti con passione, impegno e professionalità. Garantire il futuro degli allevatori vuol dire confermare quello di tutta la comunità trentina, perché le aziende zootecniche contribuiscono alla difesa e al mantenimento del territorio e permettono, così, anche agli altri settori economici, come il turismo, di poter continuare a offrire le bellezze del paesaggio e del territorio. Ecco perché la politica è qui a questa manifestazione: per gioire con voi ma anche per confermare l’impegno a sostenervi”.

