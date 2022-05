Adunata di Rimini: 4.500 alpini trentini presenti alla sfilata

Pubblicità

A Rimini la grande adunata degli alpini ha raggiunto oggi il culmine della manifestazione, con l’ammassamento e la sfilata di migliaia di alpini provenienti da tutta Italia, tra i quali i circa 4.500 trentini. Presente il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti assieme agli assessori provinciali all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti e alla salute politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana.

Con Paolo Frizzi, presidente dell’ANA trentina, a Rimini c’erano anche, tra gli altri, il consiglio direttivo sezionale, il consigliere nazionale Mauro Bondi, il comandante del 2° reggimento genio guastatori Alpini presso la caserma “Cesare Battisti” del nostro capoluogo colonnello Michele Quarto e molti sindaci dei Comuni trentini, tra cui quello di Trento Franco Ianeselli.

Il presidente Fugatti ha ricordato l’importanza dell’adunata all’interno dell’attività associativa degli alpini – un’occasione oggi ancora più festosa dopo il fermo della manifestazione a causa della pandemia – e il contributo fondamentale delle sezioni Ana e della componente Nuvola della protezione civile durante la stessa emergenza Covid e per l’attuale emergenza dovuta alla guerra in Ucraina: due esempi di un impegno delle penne nere trentine che è sempre costante verso tutta la nostra comunità.

All’adunata è presente anche il vice presidente ladino del consiglio regionale Luca Guglielmi che in una sua dichiarazione ha parlato di «Orgoglio delle minoranze ladine e mochene sotto un unico vessillo»

«Un motivo di grande orgoglio aver percorso le vie di Rimini di fronte al gonfalone della rappresentanza trentina, presente in massa e molto applaudita. Ma, da ladino, – spiega Guglielmi – lasciatemi dire come nel lunghissimo serpentone dell’adunata, sia stato bello ed importante vedere le sezioni Ana della valle di Fassa fianco a fianco con una rappresentanza dei sindaci della valle dei Mocheni. A rappresentare la stessa regione. I grandi numeri, le migliaia di presenze – ha osservato Guglielmi – sottolineano anche una ripartenza, un modo per onorare tutti assieme l’adunata annuale, come una sorta di festa: momento conviviale certo ma anche di memoria, di ringraziamento per le penne nere. Il Consiglio regionale ha voluto esserci».

