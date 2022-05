315 nuovi alloggi per gli studenti a Trento e Rovereto. Ecco le proposte di Opera Universitaria

Pubblicità

208 nuovi posti alloggio a Rovereto e 107 nuovi posti al campus Sanbapolis di Trento, oltre ad interventi di efficientamento energetico dell’immobile di Borino-Povo.

Opera Universitaria intende presentare queste tre proposte progettuali a valere sui fondi messi a disposizione dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca dello scorso novembre, che stanzia 467 milioni per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui 300 milioni dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il cofinanziamento massimo statale è del 75%, il restante 25% prevede la copertura in parte con risorse proprie dell’Opera Universitaria e, per 5 milioni, con intervento della Provincia, come prevede un provvedimento approvato oggi dalla Giunta su proposta dell’assessore all’istruzione, università e ricerca Mirko Bisesti. La scadenza del bando è il prossimo 17 maggio.

Opera Universitaria, ente pubblico strumentale della Provincia autonoma di Trento che svolge le funzioni in materia di diritto allo studio universitario, è tra i soggetti ammissibili a presentare proposte progettuali a valere esclusivamente sui fondi Pnrr.

Queste nel dettaglio le proposte progettuali: demolizione e ricostruzione di un immobile esistente in zona Borgo Sacco, di proprietà del Comune di Rovereto, messo a disposizione di Opera universitaria attraverso un comodato gratuito per 40 anni; previsti 208 nuovi posti alloggio e l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche; ampliamento del campus universitario di Sanbapolis, in località San Bartolomeo a Trento.

Sono previsti 107 nuovi posti alloggio e l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche ed intervento di efficientamento energetico dell’immobile sito in Borino-Povo, con attuali 110 posti alloggio (l’intervento non modifica il numero di alloggi presenti).

