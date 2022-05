Ue proroga green pass per i viaggi fino al 2023: la decisione che cambia le vacanze

Pubblicità

Mentre in Italia si è entrati nella fase di convivenza con il covid, con la decisione di abbandonare dal 1° maggio il green pass e le mascherine in quasi tutti i luoghi, in Europa si registra ancora una certa avversione ad abbandonare le misure adottate durante la pandemia.

Infatti, la Commissione per le libertà civili, pertinente al Parlamento europeo, con 48 voti a favore ha di fatto approvato la proroga del green pass europeo fino a giugno del 2023. Una decisione presa per garantire la libera circolazione dei cittadini europei a prescindere dall’evoluzione della pandemia.

Per evitare nuovi blocchi alla circolazione dei cittadini europei, si è quindi deciso in via precauzionale, di prorogare la validità del green pass europeo. In ogni caso, è stato anche specificato che gli stati membri dovrebbero evitare nuove restrizioni, a meno che non sia strettamente necessario.

Quindi, se dal 1° maggio è stato abolito il green pass nazionale, diverso il discorso per chi dovrà andare all’estero. Qui ogni paese segue le sue regole a cui bisogna prestare attenzione in caso di viaggi. Ad esempio, il Regno Unito ha eliminato ogni restrizione per chi entra nel paese, ma ci sono Pasi che hanno mantenuto ancora l’obbligo di green pass o tampone negativo per l’ingresso dall’estero.

In Spagna, l’ingresso è riservato a viaggiatori vaccinati, guariti dal covid o con tampone negativo. Il tutto dimostrabile tramite il green pass europeo. Per la Francia, i viaggiatori vaccinati potranno entrare nel Paese senza limitazione.

Al contrario, i non vaccinati dovranno sottoporsi ad un tampone prima della partenza. Molto più categoriche Austria e Germania, in cui sarà possibile entrare solo con un green pass europeo valido. In ogni caso, le regole potrebbero cambiare in vista dell’estate, ovvero quando le restrizioni potrebbero essere ridotte per favorire lo spostamento turistico.

