Si alza il velo sul “Museo delle fruste” a Taio

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: domani pomeriggio, domenica 8 maggio, si alzerà il velo sul “Museo delle fruste” a Taio, scrigno prezioso di frammenti di storia passata e recente del paese.

La cerimonia d’inaugurazione si inserisce nel ricco palinsesto della sagra di San Vittore, patrono di Taio, in programma oggi e domani.

È il presidente di “Taio Ieri – Per non dimenticare” Armando Larcher a spiegare i motivi che hanno spinto l’associazione a dar vita a questo angolo in cui il tempo sembra essersi fermato a qualche decennio fa. O anche prima.

«Abbiamo voluto fortemente questo museo per tenere viva la memoria e trasmettere ai giovani l’importanza che ha avuto e la ricchezza che ha portato l’industria dei manici da frusta a Taio – spiega il presidente –. I punti cardine del nostro statuto sono tre: la Roza, i mulini e, appunto, i manici da frusta. Oggi sono rimasti solamente i fratelli Rocco e Tullio Tamè a portare avanti quest’arte e con l’inaugurazione di domenica aggiungiamo un ulteriore, fondamentale tassello nella valorizzazione delle tradizioni di una volta. Ci tengo a ringraziare l’amministrazione comunale di Predaia, che ci sostiene nei nostri obiettivi».

Per quanto riguarda la giornata di domani, il ritrovo è fissato alle 15 in piazza San Vittore per il saluto e la sfilata del “Gruppo Frustatori Cassani” della Romagna. Seguirà l’inaugurazione del museo all’imbocco della strada che porta alla “Roza”, con l’intervento delle autorità e la benedizione da parte di don Tullio.

Nel corso della giornata sarà possibile effettuare il tesseramento all’associazione e, versando la quota di 10 euro, solo in quest’occasione si riceverà il libro “La Roza. Storie d’acqua, mulini e manici da frusta”.

Ci pensa il vicepresidente e segretario di “Taio Ieri” Giorgio Chilovi a offrire un assaggio della storia racchiusa nello spazio allestito grazie alla disponibilità di Franco Zambiasi.

«Tutto è partito nel 1830 dal nostro compaesano Simone Barbacovi, che dopo le esperienze a Salorno e nel bresciano aveva fatto ritorno a Taio, dove iniziò a fabbricare e a commerciare le prime fruste insieme a tre amici – racconta Chilovi –. La produzione crebbe: nel 1870 le fabbriche erano 12, nel 1921 arrivarono a un massimo di 21, con 350 addetti e una produzione annua di 70 mila dozzine di fruste. Nel 1903, tra l’altro, nacque anche un consorzio di frustai. Poi, dopo il 1950, con l’avvento dei trattori e delle macchine, la richiesta calò e di conseguenza anche le fabbriche. Oggi rimangono solamente i fratelli Tamè a proseguire la tradizione».

È grande il lavoro che tutta l’associazione, ma in particolare Armando Larcher e Giorgio Chilovi, stanno portando avanti per la valorizzazione della storia di Taio.

«Persone come Armando e Giorgio sono la memoria storica di Taio, hanno dato l’input per far conoscere la storia anche economica del nostro paese con impegno e orgoglio» sono le parole di Elisa Chini, membro di “Taio Ieri” ed ex assessora alla cultura di Predaia, a chi si aggiungono quelle dell’attuale assessora Ilaria Magnani: «Grazie a loro, e a Franco Zambiasi, il Comune di Predaia si arricchisce di un nuovo museo. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è ora quello di farlo conoscere e di fare in modo che le scolaresche vengano a visitarlo».

Per continuare a trasmettere anche alle nuove generazioni l’importanza e il valore che quest’industria ha avuto per l’economia e la gente di Taio, il paese dei manici da frusta.