Quando Arte e Luce si incontrano nasce ‘illuminando Arte’

Un evento finalizzato alla presentazione di prodotti italiani, creati dalle più note società del settore illuminotecnico, si terrà dal 19 al 22 Maggio nelle sale del ninfeo della Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate. Nel parco storico verranno realizzate installazioni luminose per valorizzare gli ambienti rendendoli visibili in notturna.

Illuminando Arte é finalizzato alla presentazione di prodotti italiani, creati dai migliori marchi del settore illuminotecnico, artistico e diffusione sonora, per la realizzazione di installazioni interne ed esterne.

La luce e il suono non devono essere solo elemento tecnico ma devono suscitare emozioni. Anticipando la fiera di Francoforte di ottobre, verranno presentati in anteprima mondiale corpi illuminanti di nuove forme, uniche nel suo genere. Illuminando arte vuole mettere in contatto interlocutori interessati ai temi della luce e del suono alla ricerca dello stile e della tecnica per le nuove tendenze dell’abitare, il tutto ambientato in un’incantevole villa storica del ‘500.

Questo evento vuole sfruttare la presenza di diversi operatori del settore per confrontarsi nello sviluppo di idee e di collaborazioni e lo scambio di conoscenze, per disegnare insieme l’evoluzione dell’abitare.

La partecipazione è riservata ad Architetti, progettisti e installatori del settore illuminotecnico. Durante l’evento si potranno ammirare i famosi giochi d’ acqua del Ninfeo e ascoltare aneddoti di questa unica villa storica.

Tra gli espositori segnaliamo Metal Center con la linea Laura Giorgi Design.

Da sempre nel settore dei semilavorati metallici, Laura Giorgi, dirigente aziendale con spiccato senso artistico, usa l’esperienza maturata sul campo per la creazione di nuovi prodotti di design partendo dal suo metallo preferito : l’alluminio.

Sulla scia del grande successo del sistema in alluminio per illuminazione led di Metal Center, azienda familiare che ha raggiunto i 30 anni di attività, Laura Giorgi lancia una nuova linea di DESIGN dove l’alluminio è il principale protagonista.

Alla mostra “Illuminando Arte” saranno presentate le sue creazioni, insieme a nuovi oggetti d’arredo per il giardino.

“Insieme al METALLO: LUCE, LEGNO, PIETRA , sono elementi primordiali della natura che ho voluto unire per creare oggetti di design e solleticare i sensi. La luce, nutrimento per l’anima crea ambienti rigeneranti ed armoniosi, ne abbiamo estremamente bisogno in questo momento storico di disagio sociale, pandemie e guerre. Dobbiamo avere un’oasi di pace all’interne delle nostre mura per scaricare lo stress e rigenerarci: questo il mio intento quando penso ad una nuova lampada.”

Laura Giorgi