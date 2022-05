Ospedale di Cles, la provincia finanzia nuovi lavori per 12 milioni di euro

Pubblicità

Sull’Ospedale di Cles l’attenzione della Provincia autonoma è “costante e concreta”. Lo chiarisce, dati alla mano, l’assessore alla salute Stefania Segnana.

I lavori finanziati e già in corso (con una buona parte di essi già terminati) sulla struttura di Cles valgono oltre 12 milioni di euro, e sono coperti sia da risorse della Provincia sia da fondi nazionali – PNRR e PRRO (il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera).

Tra queste anche l’ampliamento e la riorganizzazione dei percorsi del Pronto soccorso per 337.940 euro o la sala operatoria di ostetricia al 2° piano per 960.000 euro e i 3,5 milioni sono destinati alla realizzazione della Casa della Comunità nella ex caserma de Vigili del Fuoco. La futura struttura servirà a dare una risposta di carattere territoriale ad alcune funzioni sanitarie non prettamente di carattere ospedaliero.

In aggiunta ai 12 milioni di euro, risultano esserci 700.000 euro di attrezzature finanziate e programmate a favore dell’ospedale di Cles anch’esse con finanziamenti sia provinciali sia attinenti le grandi attrezzature del Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

Per quanto riguarda il servizio di dialisi è garantita la copertura per i turisti, e il dato delle disponibilità in tutte le strutture della provincia è pari a circa 750 sedute in programma. “L’Ospedale di Cles è all’attenzione costante della Provincia, come tutte le strutture ospedaliere territoriali. Gli investimenti già in corso lo rendono in grado di fornire i servizi necessari e anche la dialisi estiva verrà garantita” afferma l’assessore Segnana.

Gli interventi sul Pronto Soccorso sono in corso e ne prevedono un ampliamento e un rafforzamento, come illustrato nella serata di giovedì sera a Malè nell‘incontro con le Comunità della val di Non e della val di Sole e i sindaci intervenuti dallo stesso assessore Segnana con il direttore generale di Apss Antonio Ferro, il dottor Pierpaolo Benetollo e dall’ingegner Debora Furlani. Serata alla quale hanno partecipato anche la dottoressa Daniela Zanon e il dottor Armando Borghesi.

