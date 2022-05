L’assessore Giulia Zanotelli diventa mamma per seconda volta. È nata Emma

Pubblicità

Prendere la decisione di avere un figlio è importante. E’ decidere di avere per sempre il tuo cuore in giro al di fuori del corpo”. È con una citazione di Elizabeth Stone che l’assessore all’agricoltura Giulia Zanotelli annuncia la nascita della piccola Emma alla quale augura: «A Te, il nostro raggio di sole…buona vita Emma».

Emma è la sorellina più piccola di Giada, l’altra figlia di Giulia Zanotelli. Numerosi i messaggi di congratulazioni arrivati via telefono e sulla sua pagina social che in pochissimi minuti si è arricchita di quasi 400 messaggi di felicitazioni.Durante il parto non ci sono stati problemi ed è andato tutto bene.

Giulia Zanotelli è nata a Cles il 18 agosto del 1987 e vive a Tuenno. Si è laureata in Scienze Politiche a Firenze. Esponente della Lega Nord, nel 2015 si è candidata a Sindaco a Cles per la Lega Nord, entrando quindi a far parte del consiglio comunale.

Alle elezioni politiche del 2018 è stata eletta deputata nel collegio uninominale di Trento, per la coalizione di centro-destra. Ha fatto parte della commissione agricoltura.

Nello stesso anno, alle elezioni provinciali di Trento, è stata eletta consigliere provinciale ottenendo 2.212 preferenze personali. Il 17 novembre 2018 è stata scelta dal nuovo presidente della provincia Maurizio Fugatti, anche lui della Lega, come Assessore provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Il 9 gennaio 2019 si è dimessa per incompatibilità dalla carica di deputato. Alle elezioni suppletive per il 26 maggio, contestualmente alle europee è stata al suo posto eletta Martina Loss, anche lei della Lega.

