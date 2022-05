Il centrodestra salva la casa degli italiani dall’ennesimo assalto della sinistra

Pubblicità

Dopo il rischio di una spaccatura nell’esecutivo sulla riforma contenuta nella Delega fiscale, dove fino a poche ore fa l’unica soluzione sarebbe stata la richiesta di fiducia in Aula l’intesa è finalmente arrivata. “Non ci sarà aumento di tasse”, esultano quindi Lega e Forza Italia.

L’oggetto della contesa tra governo e centrodestra sulla riforma del catasto, era l’articolo 6 della delega fiscale in riferimento ai valori di mercato che ora, grazie al centro destra, prevede che i proventi e il maggior gettito recuperato con l’emersione delle cosiddette “case fantasma”, dovrà essere destinato alla riduzione delle imposte sulla casa, a partire dall’Imu.

Per il centrodestra è una grande vittoria che prevede quindi l’eliminazione di qualsiasi riferimento al valore di mercato all’interno del catasto.

Secondo la prima versione votata dal Parlamento, l’articolo 6 della legge delega sulla riforma fiscale prevedeva che, oltre alla rendita attuale, fossero inserite due colonne: una con la rendita attualizzata e una terza con la rendita ai valori di mercato. Quest’ultima colonna avrebbe fatto lievitare le rendite e, di conseguenza, anche le tasse sulla casa.

Salvini e Berlusconi hanno cominciato una battaglia non contro l’aggiornamento del catasto, ma contro un aggiornamento con valori patrimoniali.

Ora, grazie al centrodestra, la terza colonna sparisce e rimangono solo quella riguardante la rendita attuale e quella che concerne la rendita aggiornata secondo la normativa esistente, già usata oggi dai Comuni che aggiornano le rendite.

Perché è una vittoria importante? Semplice, perché il governo ha accettato dopo le pressioni del centro destra di cambiare una norma già approvata in commissione finanze il mese scorso, sebbene Pd e Cinquestelle si siano battuti per tenere il testo invariato. Difficilmente in passato era successa una cosa del genere.

Viene quindi confermato il censimento degli immobili abusivi o mai censiti e un abbassamento dell’Imu nei comuni virtuosi e, viene soprattutto escluso un aggiornamento del catasto con valori patrimoniali e l’inserimento (anche indiretto) dei valori patrimoniali nel catasto.

Non ci sarà insomma nessuna nuova tassa sulla casa, il bene degli italiani che la sinistra da tempo ormai inenarrabile vuole continaure a colpire.

“Abbiamo festeggiato con tutti gli italiani, grazie a noi non ci sarà un euro in più di tasse con la riforma del catasto”, ha detto a Un Giorno da Pecora, il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani che sulle pagine del Giornale spiegava che “il nuovo testo va proprio nello spirito di quello che diceva Draghi: niente tasse sulla casa nè oggi nè domani”. Quello precedente, invece, “lasciava adito ad una serie di dubbi perchè diceva che gli estimi catastali erano equiparati al valore patrimoniale e ciò – ha dichiarato Tajani – sembrava che paventasse nuove tasse sulla casa”. Il coordinatore di Forza Italia ha, poi, ricordato che “la casa ha un significato particolare per gli italiani”, ossia “significa famiglia, tradizione, cultura”. Diversamente dagli americani, infatti, noi investiamo sul mattone e non in fondi mobiliari. “Siamo figli della cultura di Ulisse: il viaggio dell’uomo mediterraneo che viene via dalla guerra per tornare nella sua Itaca, alla sua dimora dove lo aspettano moglie, figlio e cane”, ha aggiunto Tajani ricordando che “quasi tutte le famiglie in Italia sono proprietarie di una casa”

“Abbiamo fatto spero l’ultima riunione per evitare un aumento delle tasse sulla casa e sui risparmi. Abbiamo chiesto di togliere il valore patrimoniale dalla riforma del catasto, conto che sia stato tolto. Le proposte della Lega e del centrodestra sono state valutate, ascoltate, e mi auguro accolte, e quindi si va avanti. La preoccupazione delle scorse settimane di nuove tasse su casa e risparmi conto che sia passata. Non è il momento di mettere nuove tasse, anzi è il momento di dare soldi a famiglie e imprese”. Così invece il leader della Lega, Matteo Salvini, all’uscita dal palazzo dei gruppi della Camera dopo il vertice del centrodestra di governo sulla delega fiscale.