Il Centro servizi anziani “Contrada Larga” trasloca

Il Centro servizi anziani “Contrada Larga” di via Belenzani si trasferisce nella nuova sede in via San Giovanni Bosco 10. Per permettere le operazioni di trasloco il centro rimarrà chiuso da lunedì 9 a lunedì 23 maggio. La nuova sede verrà ufficialmente inaugurata lunedì 30 maggio.

Come raccontano gli operatori nel volantino di annuncio agli utenti, “Dopo 22 anni lasciamo il luogo che ci ha accolto giorno dopo giorno per prepararci ad una nuova avventura, tutta da scoprire assieme. E come tutti i viaggi che si rispettano…ci sono da preparare i bagagli! … Che la nuova avventura abbia inizio!”

Nelle due settimane di chiusura proseguiranno le attività all’esterno o trasferite in sedi temporanee, come da programma pubblicato anche sul sito del Comune: le attività manuali e gli atelier creativi in collaborazione con il Cafè de la paix, i laboratori linguistici, il giovedì tecnologico, le attività motorie, culturali e di svago, gli incontri con il coro amici della musica. Per informazioni è sempre attivo il numero telefonico 0461/235348.

