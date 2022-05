Divieto di dimora a Trento: arrestati 2 spacciatori tunisini

Pubblicità

Nella serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Trento, durante il servizio di perlustrazione nel centro cittadino, hanno notato, in zona Portela, un diciottenne tunisino, già noto per precedenti vicissitudini (assieme a un altro connazionale, lo scorso marzo scorso, era stato arrestato per spaccio essendo stato trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di cocaina) e nei cui confronti era stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora a Trento.

Non era la prima volta che violava la misura cautelare, tant’è che i Carabinieri ne avevano chiesto l’aggravamento – sia per lui che per il complice, anch’egli refrattario alla osservanza del divieto – che nel frattempo l’Autorità giudiziaria aveva disposto, pertanto i militari non hanno fatto altro che bloccarlo e condurlo in carcere.

Dopo qualche ora la stessa sorte è toccata al suo complice, sorpreso in via Cavour seduto su una panchina.

