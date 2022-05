Cles X Agenda 2030, gli eventi di maggio e giugno perseguono l’obiettivo 4: istruzione di qualità

Pubblicità

Pubblicità



La Biblioteca di Cles, in collaborazione con il Comune di Cles, ha organizzato un ciclo di eventi per i mesi di maggio e giugno inerenti “Cles x Agenda 2030”, questa volta indirizzati a conseguire l’obiettivo 4 – fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti .

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Il Comune di Cles vuole essere soggetto attivo di tale programma realizzando una serie di progetti che permettano di conoscere l’Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi, stimolando uno stile di vita consapevole, attento e sensibile che si rifletta con azioni concrete nella vita quotidiana di ogni cittadino.

Pubblicità Pubblicità

L’obiettivo 4 è incentrato a perseguire un’istruzione di qualità, che è la base per migliorare la vita delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile. Si sono ottenuti risultati importanti per quanto riguarda l’incremento dell’accesso all’istruzione a tutti i livelli e l’incremento dei livelli di iscrizione nelle scuole, soprattutto per donne e ragazze.

Il livello base di alfabetizzazione è migliorato in maniera significativa, ma è necessario raddoppiare gli sforzi per ottenere risultati ancora migliori verso il raggiungimento degli obiettivi per l’istruzione universale.

Per esempio, a livello mondiale è stata raggiunta l’uguaglianza tra bambine e bambini nell’istruzione primaria, ma pochi paesi hanno raggiunto questo risultato a tutti i livelli educativi.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità

Agli eventi di questo bimestre prendono parte attivamente gli alunni di tutte le scuole, a partire dalla scuola per l’infanzia e la scuola primaria fino ad arrivare alle scuole superiori e professionali, dedicando uno spazio importante anche alla scuola per bambini con disabilità.

Il programma comprende mostre, progetti, perfino la realizzazione di un murales ed una gara di orienteering contro la fame. Per approfondire meglio l’Agenda 2030, una vasta selezione di libri è disponibile in Biblioteca di Cles.

Ecco gli appuntamenti dettagliati:

Da maggio fino a luglio – Case rionali di Cles: Children Save Cles – Mostra itinerante organizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi per raccontare le attività del progetto SCAR (Scuola di Cittadinanza Attiva per Ragazzi).

Dal 20 maggio all’8 giugno presso l’atrio del Municipio: Tutela del patrimonio, valore al territorio – Due progetti dell’ITET Pilati per le valli del Noce: il restauro della teleferica di Punta Linke e il progetto pilota di un campo da disc-golf.

Dal 25 maggio al 7 giugno in Biblioteca a Cles: Chi ben comincia… – Una mostra per raccontare alcuni progetti educativi delle scuole dell’infanzia e dell’asilo nido di Cles. A cura delle Scuole dell’Infanzia Arcobaleno, Casa del Sole, L. Borghesi di Mechel e della Coop. La Coccinella.

Giovedì 26 maggio ad ore 20.30 in Sala Borghesi Bertolla di Cles: La scuola si racconta – Una serata per raccontare progetti e buone prassi delle scuole del territorio. Intervengono le alunne e gli alunni degli istituti CFP – UPT Cles, Enaip Cles e Ossana, IC Cles, ITET Pilati, Liceo Russell e Utetd sezione di Cles.

Martedì 31 maggio ad ore 16.30 in Biblioteca a Cles: Oltre le barriere e BiblioteCAA – I risultati di un progetto orientato ad una comunicazione più efficace e inclusiva, consegnati dai ragazzi dell’IC Cles. Prove ed esperimenti alla portata di tutti. A cura della Coop. GSH nell’ambito della Settimana dell’Accessibilità Comunicativa.

Mercoledì 1 giugno dalle 8.30 alle 12.30 nel centro storico di Cles: Corsa contro la fame – Una corsa, una gara di orienteering e un flash mob con una raccolta fondi per Azione contro la Fame Onlus. A cura di IC Cles e Liceo B. Russell di Cles.

Venerdì 3 giugno dalle 14.30 alle 16.30 in Biblioteca a Cles: Conosciamo la CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) – Un’opportunità di reale comunicazione e partecipazione per le persone con bisogni comunicativi speciali attraverso tecniche, strategie e tecnologie. A cura di GSH nell’ambito della Settimana dell’Accessibilità Comunicativa con la partecipazione di Luca Errani.

Lunedì 6 giugno alle ore 16.30 in Biblioteca a Cles: Un murales in biblioteca – Una nuova area dedicata a fumetti e graphic novel per ragazze e ragazzi con l’inaugurazione del murales disegnato da Marta Baroni. Laboratorio creativo a cura dell’artista. A seguire merenda con l’autrice e firmacopie. Età consigliata: 9+

Gli eventi in calendario sono organizzati in collaborazione con la Biblioteca di Cles, il Comune di Cles, Dolomiti Energia, CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi Cles), Pro Loco Cles, GSH (Gruppo Sensibilizzazione Handicap, Cooperativa La Coccinella, Scuola dell’Infanzia Arcobaleno, Scuola dell’Infanzia Don Luigi Borghesi Mechel, Scuola dell’infanzia Provinciale Casa del Sole, Istituto Comprensivo Bernardo Clesio, CFP Enaip Cles e Ossana, Itet Pilati Cles, Liceo Russel Cles, UPTCles, Azione Contro la Fame, Fondazione Franco Demarchi, SBT (Sistema Bibliotecario Trentino).

Maggiori info: Biblioteca di Cles, Onu Agenda 2030