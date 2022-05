Bambini e ragazzi in cima alla Val di Non per un’emozionante “Estate nel Borgo”

Pubblicità

Bambini e ragazzi possono prepararsi a vivere un’emozionante “Estate nel Borgo”, iniziativa organizzata a Borgo d’Anaunia e rivolta a bambini dai 6 agli 11 anni (scuola primaria). La proposta, curata da Kaleidoscopio, è strutturata in pacchetti settimanali, dal lunedì al venerdì con orario 8.00-16.00.

Dal 20 al 24 giugno l’attività sarà organizzata nella frazione di Fondo, avendo come base di partenza e appoggio in caso di pioggia la palestra della scuola media; dal 27 giugno al 1° luglio l’attività si svolgerà in località Fontanelle a Malosco (in caso di pioggia si utilizzerà una sala presso la sede comunale in piazza Erspamer) e dal 25 al 29 luglio ci si sposterà nella frazione di Castelfondo appoggiandosi in caso di pioggia alla palestra della scuola primaria.

La sede principale dello svolgimento delle attività nelle diverse frazioni saranno i vari contesti all’aria aperta presenti nel comune (pineta, parco giochi, bosco, piazza…).

Le attività ludiche-esperienziali-laboratoriali svolte, insieme ai propri coetanei, offrono la possibilità di accrescere le capacità sociali dei bambini che, messi in un contesto da strutturare ad hoc, sono spinti a stare in relazione con se stessi e con gli altri in modo differente.

Il bosco, la pineta, la piazza, il campo da gioco diventano contesti educanti. Vivere i luoghi del Borgo in modo diverso dal solito rafforza l’attaccamento e il rispetto per l’ambiente naturale e per il bene comune.

Saranno organizzate delle esplorazioni in particolari località situate nelle vicinanze e in una giornata in settimana, in cui è richiesto il pranzo al sacco a carico della famiglia, è prevista una lunga esplorazione giornaliera. Nelle altre quattro giornate il pasto sarà consumato in un ristorante della frazione.

Lo sconto residenti esteso anche ai cittadini del Comune di Novella.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito comunale www.comune.borgodanaunia.tn.it