Torna il ddl Zan. Coghe (Pro Vita & Famiglia): «Inutile, non c’è nessuna emergenza»

Pubblicità

Pubblicità



Il Partito Democratico ha annunciato, con una conferenza stampa tenutasi mercoledì in Senato, di voler ripresentare il ddl Zan sull’omotransfobia, con il testo tale e quale a quello bocciato dallo stesso Senato lo scorso 27 ottobre 2021. Ad annunciarlo la senatrice Monica Cirinnà, insieme al segretario Pd Enrico Letta, al deputato Alessandro Zan e alla senatrice Simona Malpezzi.

Sul tema si è espressa la onlus Pro Vita & Famiglia, che già lo scorso anno si era battuta per l’affossamento della legge, ritenuta inutile e dannosa, soprattutto perché basata «sulle fake news dell’emergenza nazionale omofobia e della mancanza di una legge sui crimini d’odio», come ha dichiarato il Portavoce Jacopo Coghe.

«Gli ultimi dati Oscad riferiti al 2021 – ha precisato Coghe – su un totale di 361 segnalazioni di matrice discriminatoria, parlano di 77 segnalazioni riguardanti l’omotransfobia, in netto calo rispetto agli anni precedenti. Giusto condannare e stigmatizzare anche un solo caso, ma non esiste nessuna emergenza né la necessità di una legge per reati e condotte violente che sono già punite dalle leggi vigenti». Il vero intento di questa legge, secondo la onlus, «resta quello di diffondere l’ideologia Gender nelle scuole italiane per indottrinare ragazzi e ragazze. Mobiliteremo i genitori in tutta Italia contro questa inaccettabile colonizzazione ideologica in salsa LGBT» ha fatto sapere Coghe.