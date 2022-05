«Tina e Willy»: la storia di una cittadina trentina e un Maasai, e il sogno d’amore e di libertà in Tanzania

Pubblicità

“Tina e Willy” sono i nomi che le tribù della zona gli hanno attribuito. In realtà si chiamamo Cristina Valcanover e William Isaya Sosoine e sono una coppia “a colori” interculturale formata da un’italiana di Trento ed un maasai originario del Distretto di Kilindi in Tanzania.

I due si sono conosciuti nel 2009 e nell’anno 2015, come si suol dire, hanno coronato il loro sogno d’amore con il matrimonio. «Da allora, – spiega la coppia – sognavamo entrambi di poter trascorrere la nostra vita nel nostro villaggio maasai di famiglia, chiedendoci giornalmente come potevamo mantenerci».

Gli anni passati insieme hanno permesso ai due di conoscersi, rafforzando il loro rapporto e amore, abbracciando le rispettive culture riuscendo così a crescere e maturare insieme, affrontando difficoltà e serenità, ed entrando nel cuore delle nostre rispettive famiglie e degli amici.

Negli anni trascorsi insieme in Italia, entrambi sognavamo la loro piccola casa nel centro del villaggio maasai. «A lavoro finito gli amici vedevano le foto – ricordano i due – chiedevano di venirci a trovare e fu da quell’istante che a Willy nacque l’idea di portare i turisti dalla nostra famiglia maasai, trasformandolo in un viaggio culturale».

Cristina partiamo dall’inizio. Quando sei stata la prima volta in Tanzania e cosa ti ha spinto a fare un viaggio verso questa terra così lontana e sconosciuta?

«La prima volta che misi piede in Tanzania fu nell’anno 2009, uscivo da un periodo cui mi sentivo molto provata, trascorsi quasi cinque anni tra chemioterapie e radioterapie nel combattere due cancri. Quando stavo male pensavo al giorno in cui sarei guarita, avevo voglia di vivere e tornare alla mia normalità, volevo partire da sola in un viaggio che sognavo da sempre, l’Africa! Iniziai a sfogliare qualche catalogo ma io volevo l’Africa vera e non un Resort. A casa mia nessuno era d’accordo, mi dicevano che era troppo presto, che per me era pericoloso in quanto ancora priva di anticorpi sufficienti nell’affrontare un viaggio simile. Erano tutti preoccupati, ma in cuor mio sapevo che non avrei abbandonato il mio obiettivo di viaggio. In questo lungo e doloroso trascorso, mi trovavo a letto cinque giorni su sette, non riuscivo fare quasi niente, nemmeno avevo voglia di leggere o guardare la TV, la mia concentrazione era come svanita, passavo le ore fissando il soffitto, sognavo il giorno in cui tutto sarebbe finito, sognavo il giorno in cui avrei potuto tornare a viaggiare, quei momenti durati anni tra letto e ospedale mi hanno reso più forte e determinata di sempre».

Che cosa ti ha colpito di questo Paese a tal punto da decidere di ritornarci?

«Dal primo istante che misi piede in Tanzania, ne sono rimasta affascinata, era l’Africa che sognavo dal mio letto, stavo realizzando che stavo vivendo. Da quel giorno, io, la Tanzania e le splendide persone che ho conosciuto in quella mia prima vacanza a Zanzibar, ci si è salutate con un arrivederci. Ci ritornai nei mesi successivi, questa volta con destinazione villaggi maasai, a questo punto ho avuto modo di conoscere dei sentimenti che non ricordavo da anni, vivere in semplicità nel niente, in mezzo al niente e poi è arrivato William, l’amore della mia vita».

Si sente spesso parlare del “mal d’Africa”. Anche tu Cristina dopo i primi viaggi sperimenti questo sentimento di nostalgia per il grande continente. In cosa consiste esattamente?

«Chi ha avuto la fortuna come me di conoscere l’Africa vera senza filtri, quella lontana dai circuiti turistici, torna a casa con un bagaglio di esperienza e completamente cambiato, s’impara ad apprezzare ed accontentarsi di ciò che sia ha, compresa quella cosa che prima si considerava futile. Rimane dentro il desiderio di tornarci il prima possibile. Quando stò in Italia ci sono fisicamente, ma la mia testa, il mio pensiero e il mio futuro sono sempre da “mama savana”, mi sento come con un piede in due scarpe, non sto bene finché non riparto!»

Il tuo mal d’Africa aveva anche un nome: William. Vi conoscete da 11 anni e siete sposati da 6. Parlaci del vostro primo incontro e di come poi sia mutato in amore…..

«Ci siamo conosciuti grazie a degli amici in comune, inizialmente ne era nata un’amicizia che abbiamo portato avanti negli anni sentendoci sporadicamente, ci confidavamo e ci raccontavamo le nostre vicisitudini. Io stavo in Italia, ma durante il mio andirivieni tra Italia e Tanzania più volte l’anno, era ormai diventato quasi un’abitudine. Dalla nostra conoscenza ne erano già passati cinque anni, improvvisamente persi due giovani genitori in soli cinque mesi, prima morì mio padre, poi mia madre… A quel punto decisi di partire, di rimanerci qualche mese per staccare la spina, avevo bisogno di riflettere, dovevo elaborare questa disgrazia, dovevo e volevo riflettere di cosa ne sarebbe stato del mio futuro dopo tutte le sfortune subite nei precedenti anni.

Pensai che nessun’altro posto al mondo poteva essere la soluzione migliore di un villaggio maasai tra pace e serenità, chiesi aspettativa di tre mesi, e me ne andai a vivere in capanna maasai. Fu proprio in quella mia lunga permanenza che con William iniziò una nuova conoscenza di noi. Rientrai in Italia, le nostre chat ne diventarono un appuntamento quotidiano. All’epoca non esistevano le videochiamate WhatsApp, usavamo delle applicazioni che nemmeno sempre funzionavano, perdevamo le ore a scriverci in chat.

Il desiderio di stare insieme iniziò a farsi sentire sempre più forte. Prenotai l’ennesimo volo aereo per stare con lui e da quell’istante non ci siamo mai più lasciati. Ci siamo fidanzati nell’anno 2013 fino a coronare il nostro amore in matrimonio nell’anno 2015. Viviamo insieme tra Italia e Tanzania, tornassi indietro rifarei tutto ciò che ho fatto fino ad oggi, mio marito lo risposerei, grazie al suo amore quotidiano sono rinata!»

Com’è essere sposata ad un maasai e come ti ha accolto la gente del posto?

«Sinceramente non mi sento diversa nell’aver sposato un maasai, non sono la prima e nemmeno sarò l’ultima ad aver fatto questa scelta, non ho mai sentito nessuna differenza culturale. Mi sono prima innamorata dell’uomo che è William, poi della sua cultura, della sua famiglia e dei suoi amici. inizialmente da parte della sua gente c’era del pregiudizio e della diffidenza nei miei confronti, non tutti accettano nell’immediato questa diversità, ci sono voluti diversi anni di scambio e conoscenza prima di riuscire a far parte delle vite di conoscenti ed amici. Tutti noi distinguiamo gli africani dai loro grandi sorrisi, ma ciò non significa che accettano tutti o le va bene tutto, il rispetto, l’accoglienza per lo straniero sono altra cosa, sta a noi comprenderne la situazione.

Mi sono integrata con l’aiuto di mio marito, sono entrata nei loro cuori “pole, pole” (piano, piano tradotto dalla lingua swahili), cercando di essere sempre me stessa imparando a rispettare la loro vita vivendo come loro, adattandomi giorno per giorno, momento per momento ad ogni nuova situazione che mi si presentava. Mi Infastidiva sentirmi dare della bianca anziché usare il mio nome, ancora oggi quando mi reco in città o villaggi sconosciuti, al di fuori della mia zona mi sento chiamare mzungu (bianca in lingua swahili), chi non mi conosce non sa che comprendo la loro lingua, una volta rispondevo a tono poi con il tempo ho imparato che non sempre viene detto con disprezzo.

Negli anni ho dimostrato chi sono, mi conoscono tutti come Cristina o da loro ribattezzata Tinna, la moglie di William, la figlia della famiglia Sosoine. Sono quella semplice donna che cura la sua casa, zappa l’orto con l’aiuto del marito, elimina erbacce dall’orto, raccoglie la verdura di stagione e coltiva piante proprio come loro, sono quella che se arriva qualcuno a portarmi delle uova in cambio di denaro accetto, poiché comprendo che in quel momento c’è bisogno di denaro, sono quella che ha imparato a farsi rispettare sapendo dire dei no e non solo sì. A distanza di anni, trascorsi al fianco di mio marito maasai posso solo ritenermi fortunata di averlo conosciuto e fiera del mondo dove mi ha catapultato. Viva la vita tra la mia famiglia maasai di Kiberashi in Tanzania»

Viceversa, com’è per William essere sposato ad un’italiana? Insomma come siete riusciti a conciliare le due culture e venirvi incontro?

«Quando mi sono innamorato di Cristina non ho sentito nessuna differenza culturale ed ho comunicato ad amici e famiglia che mi sarei sposato con una donna di nazionalità italiana, tutti pensavano che sarei diventato un “riccone”, mi sentivo invidiato. Questo mi disturbava, dentro di me sapevo bene che provare a spiegarmi non sarebbe servito, i miei amici e vicini di casa erano troppo convinti a questo pensiero. Finalmente con il tempo si sono affezionati a mia moglie imparando a conoscerla.

Mi dicono che lei è dei nostri, entra nelle nostre case, mangia insieme a noi e come noi senza porsi problemi, io di questo mi sento soddisfatto, sono fiero di come mia moglie è riuscita a farsi posto tra noi, mi sento fortunato, non è semplice ad uno straniero adattarsi alla nostra vita. Quando per la prima volta sono partito per l’Italia, ho notato nell’immediato quanto voi europei non siete carini e sorridenti come quando arrivate in vacanza da noi, inizialmente non è stato semplice guadagnarmi persino il vostro saluto. In un’occasione sono stato scambiato per un accattone, avevo bisogno di chiedere una semplice informazione, non ho avuto nemmeno il tempo di esprimermi che mi è stato risposto No, No, No, in altra situazione simile sono sembrato lo spacciatore di turno solo perché sono di colore.

Mi trovavo sulla spiaggia di un lago in Trentino, passarono dei ragazzi e senza nessuna educazione o rispetto di chi poteva sentire, mi chiesero se avessi qualcosa da vendere. Non avevo ben capito a cosa si riferivano, me lo spiegò mia moglie. Inutile dirvi quanto ci sia rimasto male. Qualche boccone amaro l’ho dovuto ingerire nel vostro mondo, anche se grazie a ciò sono maturato. Vorrei dirvi che non è necessario farne di tutti noi un’erba e un fascio per colpa di qualche mio fratello che sbaglia. In Italia frequento e conosco gli amici di mia moglie, mi sono integrato ricominciando da capo gli studi, ho ottenuto il diploma di licenza media, ho frequentato dei corsi provinciali cercando di inserirmi nel mondo del lavoro, ho fatto il commesso volontario non retribuito nel negozio di un’associazione, giocavo a calcetto come volontario in aiuto di un’altra associazione che segue persone con problemi mentali. Ho cercato di dare il meglio di me stesso nell’abbracciare e sentirmi parte della vostra cultura. Tutto questo l’ho fatto e affrontato per stare vicino a mia moglie, volevo lei e sono con lei».

Insieme a William hai avviato Masai Travel Life Tanzania, un’originale attività che permette ai turisti di soggiornare all’interno di un villaggio maasai. Come è nata l’idea e come hanno risposto finora le persone?

«I nostri anni insieme ci hanno permesso di conoscerci, rafforzando il nostro amore e il nostro rapporto, abbiamo abbracciato le nostre rispettive culture riuscendo a crescere e maturare insieme, affrontando difficoltà e serenità, ci siamo aiutati a entrare nel cuore delle nostre rispettive famiglie ed amici. Nel nostro percorso in Italia, sognavamo la nostra piccola casa nel centro del nostro villaggio maasai. A lavoro finito gli amici vedevano le foto, chiedevano di venirci a trovare e fu da quell’istante che a mio marito William nacque l’idea di portare i turisti dalla nostra famiglia maasai in Tanzania, trasformando il nostro sogno in un viaggio culturale. Il giorno 7 giugno del 2017 nasce Maasai Travel Life, Abbiamo tramutato il nostro bagaglio di esperienza in un viaggio di vita vera da mostrarvi senza filtri, a casa nostra, come lo dimostrano le molteplici recensioni che potrete leggere nella nostra pagina Facebook, Google o seguendoci nei social. Poi è arrivata la pandemia e ci ha obbligati a fermarci. Stiamo cercando di organizzarci nuovamente,ma intanto pensiamo a lavorare e terminare il nostro libro».

La Tanzania è famosa per i suoi magnifici paesaggi, la savana, la fauna. Ma come si vive qui e quali sono le principali differenze con l’Italia?

«Inizialmente ad abituarmi a questa vita non è stato per niente semplice, mi trovavo nel bel mezzo del niente, non riuscivo a fare niente, non esiste un supermercato, si sopravvive con ciò che madre natura offre. Non ero capace di accendere un fuoco, cucinare, la doccia si fa con un secchio d’acqua all’aria aperta e magari sotto le stelle con una temperatura serale che arriva a 15°. Solo negli ultimi anni a casa nostra ci siamo organizzati diversamente costruendoci una vano doccia. Dove viviamo noi di faccia pallida trovate solo la mia, ma proprio perché vi ci portiamo noi, è molto difficile arrivarci soli come solito usano fare i viaggiatori zaino in spalla, (in dieci anni non ho mai incontrato nessuno da queste parti in viaggio da solo).

Da noi di organizzato troverete solo la nostra guida e i transfer in quanto avrete bisogno di supporto e traduzioni per tutta la vostra permanenza, si vedranno i famosi tramonti africani, i mercati, i maasai con il baratto del bestiame, la varietà di frutta, stoffe coloratissime e le vere cerimonie masai nei periodi indicati per loro cultura non in base alla richiesta dei viaggiatori, è un viaggio vero, non è inventato a fungere da attrazione turistica. Noi viviamo nella steppa maasai, sarà normale svegliarsi nelle ore notturne e ascoltare il verso delle iene in lontananza, magari camminando in foresta con i maasai e un pizzico di fortuna si potrà avere la possibilità di incontrare qualche animale, conviviamo con i babbuini, anche se tendono a non farsi mostrare».

Che consigli daresti a chi come te sta pensando a un cambiamento radicale di vita?

«Spesso in merito mi vengono chieste informazioni, non mi è semplice consigliare cambiamenti radicali di vita nemmeno se vi conoscessi personalmente. Nel mio caso, ad esempio, dico sempre che la Tanzania è bella e maledetta, o la ami o la odi. Prima di decidere di farne una scelta di vita ho avuto modo di conoscerla in tutti i suoi lati positivi e negativi, direi che quest’ultimi sono stati determinanti nell’aiuto di una decisione definitiva. E’ stata una scelta basata sulla conoscenza dei miei lunghi anni di percorso e convivenza in Tanzania, ad esempio mai riuscirei a vivere sulla costa tra il turismo di massa, nel tempo conosco ormai a gran lunga la differenza di vita tra pace e vita da europeo in Africa.

Che senso avrebbe mollare tutto per poi ritrovarsi a vivere tra gossip e comodità minori rispetto all’Italia? Sulle splendide coste della Tanzania la vita scorre quasi come in Europa, i locali si stanno adattando al turismo perdendo di valori e originalità, non è un particolare da poco saperne distinguerne la differenza, un conto è raccontare sognando, un’altro conto è poi trovarsi a viverci per sempre lasciandoci alle spalle i nostri affetti e le nostre fatiche costruite dall’infanzia. Con questa premessa vorrei aiutarvi prima di prenderne una decisione affrettata. L’amore per un uomo o l’aiuto di un locale affidato è sicuramente importante in aiuto di un cambio radicale, ma sopra tutto credo prevalga l’essere in grado di sentirsi autosufficienti che non significa esserlo solo economicamente, i soldi potrebbero offuscare le idee di qualcuno, non sempre sono d’aiuto. Siate sicuri di aver prima imparato abbastanza da potervi muovere senza esserne dipendenti da nessuno, se ad esempio vi capitasse qualcosa lontano dalla costa come dove vivo io e non avrete nessuno su cui poter contare, come farete cavarvela da soli?»

Come è cambiata la tua vita da quel primo viaggio? Quali sono i sogni (e progetti) che tu e William avete in serbo per il futuro?

«La mia vita si è completamente ribaltata in meglio ed io finalmente mi sento tutt’altra persona. Sono serena , felice come non lo sono mai stata in vita mia, mi sento amata come lo sono anch’io dell’uomo che sta al mio fianco, amo le mie tribù e la savana che tanto mi ha dato e insegnato. Il nostro moto è credere di terminare la nostra vita al villaggio maasai con il nostro progetto. Un altro progetto che stiamo realizzando è il racconto della nostra vita, il tutto sarà un’autobiografia. Il libro è in stesura ed uscirà in estate».

