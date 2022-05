Taser per la Polizia: a Trento viene bocciata la mozione per l’adozione del dispositivo di sicurezza

Pubblicità

E’ stata bloccata ieri nel Consiglio comunale di Trento la mozione per l’adozione del taser per la polizia locale. La proposta era stata portata avanti dalla “Lega Salvini Premier” e da buona parte della minoranza ed era atti a garantire maggiore sicurezza agli agenti.

Il taser è stato già ampiamente sperimentato in varie città e dal 14 marzo è stato dato in dotazione ai militari dell’arma e agli agenti di 7 città italiane. E’ stato portato anche a Firenze, Bologna e Roma.

“Ieri, su proposta del sindaco Ianeselli, la maggioranza a trazione patt, centrosinistra del consiglio comunale di Trento ha bocciato la mozione della Lega Salvini premier per il suo utilizzo da parte della nostra Polizia Locale– spiega Vittorio Bridi, primo firmatario della mozione –I taser erano da affiancare come strumento di difesa agli attuali in dotazione, il manganello e lo spray urticante da molti ritenuti insufficienti“.

Lo stesso, secondo il consigliere comunale, sarebbe accaduto anche con l’emendamento:”che proponeva la Body Cam, piccola telecamera sulla divisa e il Tonfa, manganello allungabile o con estensore ad angolo retto per la difesa ravvicinata ma soprattutto proponeva per gli agenti della polizia municipal preposti all’ordine pubblico ma anche attività del sociale (vedi TSO), il Bolawrap, uno strumento, non arma, che lancia un laccio che immobilizza una persona a distanza.

Lo strumento è già utilizzato in USA, a Parma ma anche a Genova e recentemente votato dal consiglio comune della vicina Bolzano”. Infine Bridi ha terminato: “Ringrazio, tutti consiglieri di minoranza che hanno appoggiato compatti la Mozione e soprattutto l’emendamento che era stato presentato anche a seguito di alcune richieste raccolte dialogando con agenti del nostro Corpo della polizia locale”.

Niente da fare dunque per i taser nel comune di Trento. Gli agenti dovranno fare a meno di questo dispositivo di protezione nonostante i pericoli che spesso si trovano a dover fronteggiare.

