Stipendi femminili, in Trentino le donne vengono pagate un terzo in meno rispetto agli uomini

Pubblicità

Pubblicità



Secondo le analisi dell’istituto di statistica della Provincia sul Gender pay gap, lo stipendio medio di una donna in Trentino sarebbe pari ai due terzi di quello di un uomo.

I dati statistici vengono anche analizzati dall’Unione europea e vengono utilizzati come metro di parametro e paragone con gli altri paesi.

A livello europeo, la retribuzione femminile è inferiore del 13,7% rispetto a quella maschile. Per quanto riguarda quella italiana invece il differenziale si posiziona al 4,7%.

Pubblicità Pubblicità

A livello provinciale però i dati sono preoccupanti. La retribuzione media giornaliera è di 101 euro per gli uomini mentre per le donne sono 70.

Il gender pay gap inoltre cambia anche in base al tipo di contratto con il quale i lavoratori sono stati assunti. Il differenziale fra lavoratori a tempo parziale e tempo pieno cambia di molto.

Nel primo caso si parla di un indicatore pari al 15,9% mentre per quanto riguarda quelli a tempo pieno si parla dell’8,9%. Per fare un esempio, all’interno dei settori dell’immobiliare e del finanziario assicurativo, il gap a sfavore della donna è del 35%.

Pubblicità Pubblicità



La retribuzione media cambia anche in base all’età. Per quanto riguarda le donne fino ai 19 anni si arriva a circa 57,9€ giornalieri mentre si passa ai 101,3€ circa per la classe 50-54 anni.

C’è poi un’ulteriore riduzione per le over 65 che arrivano a circa 90€. Ben maggiore è quella maschile che nella classe 60-64 arriva a una media di 140€.

Per quanto riguarda le categorie, il gender pay gap femminile è del 22,9% per gli operai, del 15,3% per gli impiegati e del 20,6% per i dirigenti.