Riaperto il sentiero circumlacuale a Molveno

Arriva una bella notizia per i residenti e i visitatori del Lago di Molveno.

Dopo i lavori dell’ultimo mese e mezzo, e con la conclusione dell’intervento in località Pozzi, è stato infatti riaperto il sentiero circumlacuale, che consente di effettuare il giro completo dello splendido lago incastonato tra i monti.

Si tratta di una comoda passeggiata, adatta anche a chi non è per niente allenato, lungo un sentiero ampio e facile, praticamente in piano, con pochi dolci saliscendi.

Non va però sottovalutata la dimensione del lago, in quanto occorrono circa tre ore per completare il percorso.

Il giro, lungo circa 12 chilometri, si può percorrere anche in bicicletta o con il passeggino, ci sono infatti solamente alcuni brevi tratti meno regolari in cui può essere necessario sollevarlo.

